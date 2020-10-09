За що українських заробітчан видворили з Німеччини (відео)

Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. Дивіться репортаж DW.
Наприкінці вересня під облаву німецької поліції потрапило більше 80 заробітчан - українців, грузинів, поляків. Їх звинувачують у незаконному в'їзді та перебуванні в Німеччині. Адже працювали вони тут під виглядом "студентів". Довідки про навчання були "липові". DW спробувала розібратися, в чому полягала шахрайська схема відправки українських заробітчан до ФРН та що загрожує її учасникам.
Українські заробітчани в Німеччині стали жертвами шахрайства. Їм не заплатили, як вони стверджують, 20 тисяч євро. Хто на цьому заробив? Дивіться в екслюзивному репортажі DW.
Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.