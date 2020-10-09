 За що українських заробітчан видворили з Німеччини (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.10.2020

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Політика й суспільство

За що українських заробітчан видворили з Німеччини (відео)

Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. Дивіться репортаж DW.

Українські заробітчани нелегально працювали на м'ясокомбінаті (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

Українські заробітчани нелегально працювали на м'ясокомбінаті

Наприкінці вересня під облаву німецької поліції потрапило більше 80 заробітчан - українців, грузинів, поляків. Їх звинувачують у незаконному в'їзді та перебуванні в Німеччині. Адже працювали вони тут під виглядом "студентів". Довідки про навчання були "липові". DW спробувала розібратися, в чому полягала шахрайська схема відправки українських заробітчан до ФРН та що загрожує її учасникам. 

DW.COM

Робота в Німеччині: як не потрапити на гачок шахраїв (відео)

Українські заробітчани в Німеччині стали жертвами шахрайства. Їм не заплатили, як вони стверджують, 20 тисяч євро. Хто на цьому заробив? Дивіться в екслюзивному репортажі DW.  

Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео)

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Українські заробітчани нелегально працювали на м'ясокомбінаті (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

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Німецька поліція викрила шахрайську схему, за якою українські заробітчани прибували у ФРН як студенти. Репортаж DW.  

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