Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео)

Заробітчани-раби: як не потрапити на гачок шахраїв (27.04.2021)

Заробітчани їдуть на сезонні роботи до Німеччини, сподіваючись за короткий час дещо поліпшити матеріальне становище своїх родин. Але нерідко їм доводиться жити в жахливих умовах або навіть повертатися додому ні з чим. Дивіться, що розповіли DW заробітчани зі Східної Європи.