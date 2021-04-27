 Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2021

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Економіка

Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео)

На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.

Заробітчани в Німеччині на м'ясокомбінаті

Заробітчани в Німеччині на м'ясокомбінаті

Вони клюнули на рекламні оголошення в румунських ЗМІ. Німеччина шукає працівників для м’ясної промисловості. Вони покинули батьківщину в пошуках кращого життя. Але дуже швидко прийшло розчарування. Дивіться репортаж у YouTube: 

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Чи можна українцям на полуниці і спаржу до Німеччини (відео)

З кінця березня по кінець червня у Німеччині - сезон спаржі. Які цього року основні правила для сезонних працівників?  

5000 євро на бізнес заробітчанам - допомога чи популізм? (відео)

Уряд виступив з ініціативою з реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже 5 тисяч євро допомоги на бізнес. Що думають про це заробітчани та експерти?  

За що українських заробітчан видворили з Німеччини (відео)

Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. Дивіться репортаж DW.  

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Докладно

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Дисертацію депутата Киви у розмові з DW прокоментував секретар Нацагентства з питань якості освіти Михайло Винницький.  

Заробітчани в Німеччині на м'ясокомбінаті

Сучасне трудове рабство є і в Німеччині? (відео)

Працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині.  