Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео)

На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.
Вони клюнули на рекламні оголошення в румунських ЗМІ. Німеччина шукає працівників для м’ясної промисловості. Вони покинули батьківщину в пошуках кращого життя. Але дуже швидко прийшло розчарування. Дивіться репортаж у YouTube:
З кінця березня по кінець червня у Німеччині - сезон спаржі. Які цього року основні правила для сезонних працівників?
Уряд виступив з ініціативою з реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже 5 тисяч євро допомоги на бізнес. Що думають про це заробітчани та експерти?