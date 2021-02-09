5000 євро на бізнес заробітчанам - допомога чи популізм? (відео)

Уряд виступив з ініціативою з реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже 5 тисяч євро допомоги на бізнес. Що думають про це заробітчани та експерти?
До 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу - нещодавно влада виступила з черговою ініціативою щодо підтримки заробітчан, які повертаються в Україну. Відповідний законопроєкт, розроблений урядом, вже передано у Верховну Раду. В уряді впевнені: така допомога стане ефективним стимулом для повернення трудових мігрантів на батьківщину. Це вже не перша ініціатива влади з реінтеграції заробітчан на межі популізму. Дивіться, що думають про це заробітчани та експерти, в репортажі DW:
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