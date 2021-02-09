 5000 євро на бізнес заробітчанам - допомога чи популізм? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

5000 євро на бізнес заробітчанам - допомога чи популізм? (відео)

Уряд виступив з ініціативою з реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже 5 тисяч євро допомоги на бізнес. Що думають про це заробітчани та експерти?

До 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу - нещодавно влада виступила з черговою ініціативою щодо підтримки заробітчан, які повертаються в Україну. Відповідний законопроєкт, розроблений урядом, вже передано у Верховну Раду. В уряді впевнені: така допомога стане ефективним стимулом для повернення трудових мігрантів на батьківщину. Це вже не перша ініціатива влади з реінтеграції заробітчан на межі популізму. Дивіться, що думають про це заробітчани та експерти, в репортажі DW:

DW.COM

Лікарі-заробітчани: як Польща переманює медиків з України (відео)

Українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в Польщі без підтвердження диплому та іспитів.  

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео)

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. Що спонукає українських медиків залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?  

За що українських заробітчан видворили з Німеччини (відео)

Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. Дивіться репортаж DW.  

Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео)

Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.  

Також за темою

5000 євро на бізнес: реальна допомога заробітчанам чи популізм? (09.02.2021) 09.02.2021

Уряд Дениса Шмигаля виступив з ініціативою щодо реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті з них, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже п'ять тисяч євро допомоги на заснування бізнесу. Що думають про це заробітчани та експерти?

Заробітчани не чекають на чартери і вже нині їдуть в ЄС (12.05.2020) 12.05.2020

Деякі заробітчани вирішили не чекати, поки країни ЄС домовляться з українським урядом про спеціальні авіарейси, і самі добираються до місця роботи за кордоном - переважно у сусідній Польщі. Утім, такі подорожі під час карантину - справжній квест.

Реклама

Докладно

Амаль або Hope (Надія) - перший зонд, запущений на Марс Об'єднаними Арабськими Еміратами

Марсоманія: одразу три місії на Марсі

Після семи місяців польоту до Марсу наближаються одразу три дослідницькі апарати.  

5000 євро заробітчанам - допомога чи популізм? (відео)

5000 євро на заснування бізнесу заробітчанам, які повернуться в Україну. Що думають про це заробітчани та експерти?  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  