Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео)

Сезонні роботи у ФРН та коронавірус: чи приїдуть українці?

У Німеччині незабаром стартує сезон спаржі. У зборі врожаю без допомоги сезонних працівників з України та Румунії не обійтися. Та чи приїдуть вони з огляду на пандемію COVID-19? Репортаж DW.