 Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео)

Польща однією з перших фактично відновила "безвіз" для українських заробітчан. Працівників активно запрошують на сезонні роботи у сільському господарстві, промисловості та сфері обслуговування.

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший?

Заробітчани у Польщі збирають полуницю

У Польщі наприкінці травня традиційно починається збір урожаю овочів та фруктів. Проте, як і торік, фермери можуть втратити частину врожаю, якщо не приїде достатньо сезонних працівників з-за кордону, зокрема українських заробітчан. Принаймні так стверджують представники рекрутингових компаній.

DW.COM

Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео)

На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.  

Лікарі-заробітчани: як Польща переманює медиків з України (відео)

Українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в Польщі без підтвердження диплому та іспитів.  

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео)

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. Що спонукає українських медиків залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?  

Також за темою

Spargelernte in Hohenseeden

Сезонні роботи у ФРН та коронавірус: чи приїдуть українці? 19.03.2021

У Німеччині незабаром стартує сезон спаржі. У зборі врожаю без допомоги сезонних працівників з України та Румунії не обійтися. Та чи приїдуть вони з огляду на пандемію COVID-19? Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший?

Польща й українські заробітчани (відео)

Польща однією з перших фактично відновила "безвіз" для українських заробітчан і запрошує їх на роботу.  

Жінки при владі - як це впливає на громаду?

Жінки при владі: матріархат у селі Великі Копані (відео)

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади - у жінок. Куди поділись чоловіки та як жінки розвивають громаду?  