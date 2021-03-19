Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео)

Польща однією з перших фактично відновила "безвіз" для українських заробітчан. Працівників активно запрошують на сезонні роботи у сільському господарстві, промисловості та сфері обслуговування.
У Польщі наприкінці травня традиційно починається збір урожаю овочів та фруктів. Проте, як і торік, фермери можуть втратити частину врожаю, якщо не приїде достатньо сезонних працівників з-за кордону, зокрема українських заробітчан. Принаймні так стверджують представники рекрутингових компаній.
На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.
Українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в Польщі без підтвердження диплому та іспитів.