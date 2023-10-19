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"Денацифікатор бандерівців": у Черкасах засудили військкома

Степан Смишляєв
19 жовтня 2023 р.

Працівник Черкаського обласного військкомату виправдовував агресію РФ і закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців". За це його засудили на два роки ув'язнення.

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Терези Феміди. Суд.
Співробітника ТКЦ на Черкащині засудили до двох років ув'язнення за виправдовування агресії РФ.Фото: Damien Meyer/AFP/Getty Images

Черкаський апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції, яким до двох років ув'язнення засудили працівника Черкаського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомат), повідомила у четвер, 19 жовтня, Служба безпеки України (СБУ).

Від початку повномасштабного вторгнення Росії посадовець активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти України у разі захоплення регіону., а також закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців", кажуть в СБУ.

"Свої проросійські погляди наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Крім цього, він заперечував причетність загарбників до вчинення воєнних  злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українських містах і вбивства цивільних громадян", - ідеться в повідомленні.

Чоловіка визнали винним у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

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