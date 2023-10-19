"Денацифікатор бандерівців": у Черкасах засудили військкома

Працівник Черкаського обласного військкомату виправдовував агресію РФ і закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців". За це його засудили на два роки ув'язнення.

Черкаський апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції, яким до двох років ув'язнення засудили працівника Черкаського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомат), повідомила у четвер, 19 жовтня, Служба безпеки України (СБУ).

Від початку повномасштабного вторгнення Росії посадовець активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти України у разі захоплення регіону., а також закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців", кажуть в СБУ.

"Свої проросійські погляди наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Крім цього, він заперечував причетність загарбників до вчинення воєнних злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українських містах і вбивства цивільних громадян", - ідеться в повідомленні.

Чоловіка визнали винним у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

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