"Денацифікатор бандерівців": у Черкасах засудили військкома
Черкаський апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції, яким до двох років ув'язнення засудили працівника Черкаського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомат), повідомила у четвер, 19 жовтня, Служба безпеки України (СБУ).
Від початку повномасштабного вторгнення Росії посадовець активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти України у разі захоплення регіону., а також закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців", кажуть в СБУ.
"Свої проросійські погляди наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Крім цього, він заперечував причетність загарбників до вчинення воєнних злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українських містах і вбивства цивільних громадян", - ідеться в повідомленні.
Чоловіка визнали винним у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.
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