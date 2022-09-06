Чому Польща не видає дозволи на проживання декому з росіян

Польща продовжує видавати дозволи на проживання росіянам, але декому відмовляють, посилаючись на "загрозу безпеці держави". Чи мають відмови масовий характер і що чекає на тих, хто їх отримав?

Громадяни Росії Олеся та Олександр приїхали до польського Гданська у травні 2021 року за робочою візою. "Ми хотіли пов'язати своє подальше життя з Польщею, вчили мову, знайшли роботу, чоловік - програмістом, я - в інтернет-маркетингу. У середині жовтня ми подали документи на отримання дозволу на проживання, а 16 травня отримали лист, в якому йшлося, що наші документи засекречені Агентством внутрішньої безпеки (ABW)", - розповідає Олеся.

Але подружжя не надало цьому значення, подумавши, що це частина стандартної перевірки. Однак наприкінці червня вони отримали листи з відмовою у наданні їм дозволу на проживання через "загрозу безпеці Польщі".

Відмова у дозволі на проживання через "загрозу безпеці"

Олеся та Олександр вирішили оскаржити рішення. Коли їхню апеляцію буде розглянуто, подружжя не знає, але, за словами юристів, до яких вони зверталися, шанси, що росіянам дозволять проживання в Польщі, є низькими. Відповідно до ст. 100 польського закону "Про іноземців", мігранту можуть відмовити у дозволі на проживання через побоювання, пов'язані з питаннями безпеки.

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Співрозмовники DW вирішили знайти людей, які опинилися в аналогічній ситуації, як і вони. Олеся та Олександр створили Telegram-чат "Ми не загроза для Польщі". До кінця серпня вони змогли зібрати інформацію про 77 випадків, коли громадянам РФ надходили повідомлення про засекречення матеріалів у їхній справі або відмову в дозволі на проживання через "загрозу безпеці" Польщі. 51 випадок підтверджено документально, більшість із них - у Поморському воєводстві.

Ганна - одна з тих, кому відмовили у дозволі на проживання у Польщі. Дівчина живе у цій країні вже шість років, у Гданську має власну школу танців. "У мене була тимчасова посвідка на проживання. У жовтні 2021 року я подала документи на нову карту, у червні мені прийшла постанова, що дані за моєю справою засекречені ABW. У липні я отримала відмову у зв'язку з тим, що я, як зазначалося, можу становити загрозу безпеці країни", - ділиться Ганна.

При цьому вона щорічно має брати довідки про несудимість, бо без них не може возити неповнолітніх учнів на збори чи змагання: "Цього року я отримала таку довідку вже після того, як мені відмовили у дозволі на проживання". Ганна також подала апеляцію і чекає на рішення влади: "Відмова дасть мені підставу піти до суду, але при цьому у мене вже не буде правових підстав перебувати в країні".

Чоловік-білорус отримав дозвіл, а дружина-росіянка - відмову

"Я - програміст з білоруським громадянством, у дружини - громадянство РФ, у Польщі живемо близько півтора року, приїхали за візою PBH (Poland Business Harbour). Мені вже дали дозвіл на проживання, дружина на початку липня отримала відмову і зараз подала апеляцію", - розповідає ще один співрозмовник DW, який побажав зберегти анонімність.

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Спершу подружжя припускало, що це якась помилка чи прояв надмірної обережності, перебирали різні варіанти, але так і не змогли знайти приводу, який призвів до відмови. "Після того, як ми побачили кількість подібних негативних відповідей у ​​Поморському воєводстві, ми стали схилятися до версії, що справа винятково у громадянстві моєї дружини", - додає її чоловік-білорус. За його словами, найімовірніше, сім'ї доведеться повернутися до Білорусі.

Росіяни побоюються, що потраплять до списків SIS

"Серед тих, хто отримав відмови, є як ті, хто жив у Польщі кілька років, так і ті, хто приїхав після початку війни в Україні. Нам відомі і випадки, коли дозволи на проживання не видавали чоловіку чи дружині громадян Польщі", - зазначають творці Тelegram-чату "Ми не загроза для Польщі".

За їхніми словами, складність ситуації у тому, що відмова у наданні дозволу на проживання через "загрозу безпеці" може означати також внесення людини до SIS (Schengen Information System - загальноєвропейська система обміну інформацією з метою підвищення внутрішньої безпеки країн Шенгенської зони шляхом посилення контролю на їхніх зовнішніх кордонах. - Ред.) та заборону на в'їзд до інших країн ЄС. Також вони побоюються, що змінити цей статус буде дуже складно.

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"Ми не знаємо, чи пов'язані відмови з нашим громадянством чи з війною в Україні, ми просто шукаємо чесного та об'єктивного розгляду за кожною справою окремо. Більшість із тих, з ким ми спілкувалися (з тих, хто отримав відмову. - Ред.), не підтримують війну в Україні, вони допомагали українцям, волонтерили, відправляли пожертви, приймали біженців. Нам нікуди їхати, повернутися до Росії ми не можемо. Наприклад, відмови отримали хлопці призовного віку. Вони не хочуть повертатися, потрапити під загальну мобілізацію та опинитися на фронті", - продовжують співрозмовники.

Що кажуть у АBW та правозахисники?

DW направила до Агентства внутрішньої безпеки запит щодо відмов у наданні дозволів на проживання у Польщі росіянам через "загрозу безпеці держави". В отриманій відповіді сказано наступне: "Агентство внутрішньої безпеки здійснює діяльність, регламентовану законом про АBW та AW від 24 травня 2002 року, і, відповідно до чинних правил, не дає відповідей на питання, які стосуються її діяльності та рішень".

Лист про те, що документи у справі про надання дозволів на проживання засекречено польським ABW Фото: privat

Також DW попросила прокоментувати ситуацію представників польського Гельсінкського фонду з прав людини. "На жаль, у таких справах документи, на підставі яких влада дійшла висновку, що дана людина становить загрозу безпеці, засекречені. Тому ми не можемо прокоментувати, чи правомірною була відмова. Невідомо також, чи тягнуть такі дії покладання колективної відповідальності на громадян Росії", - наголошують правозахисники.

Проте, за їхніми словами, законодавство ЄС передбачає, що у ситуації, коли встановлено, що іноземець становить загрозу безпеці, його мають поінформувати про причини рішення, щоб мати можливість оскаржити його та викласти свою позицію у справі.

"Таким чином, на наш погляд, дії польської влади порушують законодавство ЄС у тому сенсі, що вони не надають громадянам Росії жодної інформації про причини визнання їх особами, які становлять загрозу безпеці", - пояснили представники Гельсінського фонду з прав людини.

Кількість дозволів на проживання громадянам РФ у Польщі

Тим часом не можна стверджувати, що відмови у видачі дозволів на проживання у Польщі громадянам РФ мають масовий характер. У 2022 році росіяни подали 8885 заяв на надання їм права на проживання в країні, при цьому за весь 2021-й - 8103. Поточного року з них було 1398 відмов, минулого - 1371. Причини відмов невідомі, як і те, який відсоток з них - через "загрозу безпеці". На початок вересня 2022 року позитивну відповідь отримав 3451 громадянин РФ, за весь 2021-й - 4444.

Водночас, наприклад, у Поморському воєводстві, яке межує з Росією, із 656 заяв від росіян цього року 325 були схвалені, у 107 випадках було отримано відмову у наданні дозволу. Торік із 701 такої заяви росіян 428 були задоволені, 16 заявникам було відмовлено.

Зі свого боку, творці чату "Ми не є загрозою для Польщі" зазначають, що в даній статистиці не враховуються апеляції, подані тими, кому відмовили. "Більшість із нас подали апеляцію, фактично відмов може бути набагато більше", - вважають співрозмовники DW.

"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video