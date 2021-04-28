Заборона на кольорові тату: як тепер ідеться майстрам у Німеччині

З 4 січня 2022 року в країнах ЄС набула чинності заборона на використання кольорового чорнила для нанесення татуювань. Європейське хімічне агентство (ECHA) ще рік тому повідомило, що близько 4000 тисяч хімікатів, які входять до складу фарби для перманентних малюнків на тілі, потенційно небезпечні для здоров'я: вони можуть викликати рак і навіть генетичні мутації.

Постачальники кольорових фарб обіцяли до кінця 2021 року подбати про безпечне чорнило для татуювальників, але поки що цього не сталося. Індустрія тату незадоволена й чекає на альтернативи. Інакше, за твердженням багатьох майстрів, попит на тату впаде, а салони просто розоряться.

Замість яскравих фарб - відтінки?

Для більшості художників-татуювальників заборона використання кольорового чорнила накладена в поганий час. За словами Урбана Сламаля (Urban Slamal), керівника Федерального об'єднання татуювальників (BVT), тату-індустрії довелося піти на особливі жертви на початку пандемії COVID-19 у Німеччині, коли салони закрили через локдаун. Тепер же ж вона ще й постраждає від заборони використання кольорових пігментів.

"Це, зрештою, можна порівняти зі забороною на професію", - наголошує у розмові з DW кельнський татуювальник Маріо Крамер (Mario Kramer). Він переконаний, що відмова від кольорових татуювань може негативно вплинути на конкурентоспроможність європейських фахівців у порівнянні з тими, хто працює за межами Євросоюзу. "Багато моїх клієнтів, які родом з інших країн, скажімо, Росії, Бразилії або Аргентини, тепер мають намір зробити тату в себе на батьківщині, коли відвідуватимуть там своїх родичів і друзів".

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Маріо користується великою популярністю у любителів художнього татуювання в Кельні й тепер намагається замість кольорового чорнила більше працювати з відтінками. За допомогою затінення натільних малюнків можна надати більше об'ємності, а самі мотиви стають більш ефектними, каже майстер. "Але це тимчасовий захід, адже цей метод пожвавлення мотивів не зможе конкурувати з яскравими фарбами", - наголошує Маріо.

До списку заборонених потрапили пігменти Blue 15 та Green 7, які містяться у переважній більшості татуювальних чорнил. Мало кого сьогодні приваблюють тату, виконані лише чорною фарбою, навіть якщо майстри намагаються пожвавити малюнки відтінками.

Ціни на тату можуть зрости

Робити кольорові татуювання нелегально, тобто за стінами салону, Маріо Крамер не має намірів, адже він не хотів би через це позбавитись можливості займатися своєю улюбленою справою. Майстер нарікає, що кількість замовлень на січень та лютий цього року впала, і пов'язує це безпосередньо з новою забороною.

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Художник сподівається, що виробники фарб уже незабаром знайдуть альтернативу забороненим пігментам і вироблятимуть кольорові чорнила винятково на рослинній основі. При цьому Маріо Крамер переконаний, що ціни на такі фарби будуть вищими за ті, які вилучили з обігу, а отже - подорожчають і самі татуювання.

У цьому некольоровому тату використаний метод затінення

Німці надають перевагу кольоровим тату

Кольорові татуювання мають у німців більший попит, ніж звичайні, виконані одним кольором. Клаус Газенкамп (Claus Hasenkamp), власник кельнського салону з видалення татуювань Reinhaut ("Чиста шкіра". - Ред.) у розмові з DW називає такі цифри: 20 відсотків жителів Німеччини мають перманентний малюнок на тілі. А у віковій групі від 20 до 30 років такий малюнок у кожного другого. Чи спричинить заборона на кольорові пігменти бажання німців позбутися малюнків, які в них уже є?

"Наш салон поки що не відчув напливу людей, які хотіли б позбутися татуювань лише тому, що вони виконані в кольорі", - наголошує в інтерв'ю DW Клаус Газенкамп.

На запитання, чи небезпечно носити кольорові татуювання, експерт пояснює: "Це можна порівняти з зубними пломбами з амальгами, в яких міститься мала частка ртуті, небезпечної для здоров'я. Поки амальгамні пломби знаходяться в зубах, вони менш небезпечні, ніж коли на них впливають при їх видаленні. Те саме і з чорнилом під шкірою - при видаленні кольорових татуювань за допомогою лазера організм бере активну участь у виведенні чорнила, а отже - потенційно небезпечні хімічні елементи активуються і курсують по організму, поки він їх повністю не виведе. Тому невідомо, що більш шкідливо - носити кольорові тату або видаляти їх".

Клаус Газенкамп вважає, що заборона на кольорові тату - тимчасовий захід. Щойно з'явиться альтернативне чорнило, виготовлене на рослинній основі без шкідливих хімічних компонентів, майстри татуювань надолужать втрачене. Та й нині не всі пігменти потрапили під заборону, тож людям не варто бачити майбутнє татуювальників лише чорно-білим.

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