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ПанорамаНімеччина

За що іноземні фахівці не люблять Німеччину

Марина Борисова
1 год. тому

Німеччині бракує півтора мільйона спеціалістів. Але чи хочуть громадяни інших держав працювати й жити у ФРН? Нове дослідження нагадало про дефіцити, які затьмарюють життя експатів у країні.

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Подорожні з валізами (символічне фото)
Німеччина потрапила в десятку найгірших місць на планеті для життя експатівФото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Дефіцит кадрів у Німеччині оцінюється в 1,5 мільйона фахівців. Питання залучення кваліфікованих кадрів до країни регулярно обговорюють політики та експерти. При цьому за привабливістю життя Німеччина явно поступається іншим країнам. Результати актуального дослідження це підтверджують.

Ювілейний випуск Expat Insider 2023 з нагоди 10-річчя дослідження, яке, за словами авторів, є найбільш масштабним у світі, цього року охоплює 12 тисяч учасників опитування.

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Німеччина посіла перше місце, але...

Більшість експатів нині проживають і працюють у Німеччині. За нею слідують Іспанія, ОАЕ, США, Швейцарія, Франція, Великобританія, Нідерланди, Італія та Канада. Але перше місце за чисельністю іноземних фахівців - це єдина лідерська позиція Німеччини в цьому дослідженні. Що ж стосується якості життя, то тут усе набагато гірше: країна посідає 49 місце з 53, потрапивши в десятку найгірших місць на планеті для життя експатів.

Найкращим місцем для життя й роботи для іноземних фахівців стала Мексика. Ця країна підкорила експатів своєю гостинністю та сприятливою атмосферою. До першої десятки увійшли Іспанія, Республіка Панама, Малайзія, Тайвань, Таїланд, Республіка Коста-Рика, Філіппіни, Бахрейн, Португалія. Іноземні фахівці, обираючи місце роботи, явно віддають перевагу природним красотам, багатій флорі та фауні.

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Якщо поглянути на критерії, що визначають місце країни в рейтингу, то можна виділити основні категорії: "якість життя", "легкість адаптації", "робота", "фінанси", "все найнеобхідніше" (тут і мова, і цифровізація, і облаштування домашнього господарства). У десятці країн із найгіршими позиціями для експатів компанію Німеччині склали Нова Зеландія, Мальта, Італія, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Норвегія та Кувейт. Але чому ж ФРН посіла одне з останніх місць?

Експати в Німеччині: хто вони?

Середньостатистичному експатові в Німеччині приблизно 42 роки. Він найімовірніше приїхав зі США, Великобританії або Індії. Його сфера роботи - IT, інжиніринг або фінанси. Результати дослідження стверджують, що експати не дуже задоволені життям у Німеччині. Основною перешкодою для успішного старту в Німеччині є німецька бюрократія. Крім того, експати відзначають недостатню цифровізацію у країні. Верхівку айсберга становлять труднощі адаптації до життя в самому німецькому суспільстві. Експатам складно знайти друзів.

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Загалом Німеччина отримала низьку оцінку за всіма трьома складовими індексу "легкості адаптації": експати вкрай низько оцінили доброзичливість німців, можливості для пошуку нових друзів і культуру гостинності. Але попри одне з останніх місць, яке Німеччина посідає в рейтингу, варто все ж таки зазначити, що в середньому 64 відсотки експатів почуваються в цій країні щасливими. У глобальному масштабі щасливими почуваються в середньому 72 відсотки експатів, які живуть і працюють в інших країнах, зазначається в дослідженні.

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