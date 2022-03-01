 З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2022

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Новини

З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН

Біженці від російської агресії продовжують перетинати кордон України. Загалом країну залишили понад 800 тисяч людей. Понад половина з них лишається у Польщі.

Табір біженців у польському Перемишлі

Табір біженців у польському Перемишлі

Кількість біженців, які рятуються з України від російської військової агресії сягнула понад 800 тисяч людей. Станом на середу, 2 березня, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляє про 835 тисяч людей, які залишили Україну. За день до цього ця цифра становила 677 тисяч людей.

Найбільше українських біженців - у Польщі.

УВКБ ООН заявляє, що більш ніж половина біженців залишаються у Польщі. Там зараз перебуває 454 тисячі громадян України. 156 тисяч біженців перебувають в Угорщині, 67 тисяч - у Словаччині, 65 тисяч - в Молдові, 45 тисячі - у Росії, 38 тисяч у Румунії та 350 людей у Республіці Білорусь.

О 5 ранку 24 лютого Росія завдала кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. У країні оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію.

ООН очікує, що загальна кількість біженців з України сягне чотирьох мільйонів.

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