З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН

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Біженці від російської агресії продовжують перетинати кордон України. Загалом країну залишили понад 800 тисяч людей. Понад половина з них лишається у Польщі.
Кількість біженців, які рятуються з України від російської військової агресії сягнула понад 800 тисяч людей. Станом на середу, 2 березня, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляє про 835 тисяч людей, які залишили Україну. За день до цього ця цифра становила 677 тисяч людей.
УВКБ ООН заявляє, що більш ніж половина біженців залишаються у Польщі. Там зараз перебуває 454 тисячі громадян України. 156 тисяч біженців перебувають в Угорщині, 67 тисяч - у Словаччині, 65 тисяч - в Молдові, 45 тисячі - у Росії, 38 тисяч у Румунії та 350 людей у Республіці Білорусь.
О 5 ранку 24 лютого Росія завдала кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. У країні оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію.
ООН очікує, що загальна кількість біженців з України сягне чотирьох мільйонів.