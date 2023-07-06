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З російського полону звільнено 47 осіб - Єрмак

Максим Сидоржевський
13 хв. тому

З російського полону звільнено 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ та двох цивільних, повідомив Андрій Єрмак.

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Поранений український воїн після звільнення з полону, 25 травня
Під час обміну полоненими, архівне фотоФото: Yevhenii Zavhorodnii/REUTERS

Україна у четвер, 6 липня, повернула з російського полону 45 військових Збройних сил України (ЗСУ), службовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та двох цивільних, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків", - уточнив Єрмак у Telegram.

В іншому повідомленні Єрмак поінформував, що у четвер додому також повернулися двоє незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-рійний Ренат та 10-річна Варвара. "Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - написав Єрмак.

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Про звільнення з полону 45 російських окупантів повідомили також у четвер і в російському міністерстві оборони.

За даними української влади, від початкуповномасштабного російського вторгнення з полону вдалося повернути понад 2,5 тисячі українців.

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