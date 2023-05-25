З російського полону звільнили 106 захисників Бахмута

Україна звільнила з полону РФ 106 оборонців міста Бахмут, повідомив глава офісу українського президента Андій Єрмак. Серед них - багато осіб, які вважалися зниклими безвісти.

Між Україною та Росією у четвер, 25 травня, відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, вдалося повернути додому, до України, 106 осіб.

"Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави", - написав він у Telegram.

За його словами, серед тих, хто сьогодні повертається з полону, чимало вважалися безвісти зниклими.

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"Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконують завдання президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових", - додав Єрмак.

Нагадаємо, на початку травня Україна звільнила 45 захисників та захисниць "Азовсталі". Серед звільнених - десятеро офіцерів.

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