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Звільнені з полону військові ЗСУ, 16 квітня 2023 року
Звільнені з полону військові ЗСУ, 16 квітня 2023 рокуФото: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout/REUTERS
ПолітикаУкраїна

З російського полону звільнили 106 захисників Бахмута

Аліна Коломієць
27 хв. тому

Україна звільнила з полону РФ 106 оборонців міста Бахмут, повідомив глава офісу українського президента Андій Єрмак. Серед них - багато осіб, які вважалися зниклими безвісти.

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Між Україною та Росією у четвер, 25 травня, відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, вдалося повернути додому, до України, 106 осіб.

"Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави", - написав він у Telegram.

За його словами, серед тих, хто сьогодні повертається з полону, чимало вважалися безвісти зниклими.

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"Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконують завдання президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових", - додав Єрмак. 

Нагадаємо, на початку травня Україна звільнила 45 захисників та захисниць "Азовсталі". Серед звільнених - десятеро офіцерів.

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З російського полону звільнили 106 захисників Бахмута

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