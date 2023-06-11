Черговий обмін: з полону повернулися 95 українських воїнів

Україна повернула з російського полону ще 95 військовослужбовців, повідомив у неділю, 11 червня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ (Збройних сил України- Ред.), Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів ", - написав він у Telegram.

Своєю чергою міністерство оборони Росії повідомило про повернення з полону 94 російських військових.

Перелік звільнених українських воїнів

Як уточнив український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим, з полону повернули захисників Маріуполя, зокрема "Азовсталі", та острова Зміїний. Також з полону повернулися військовослужбовці, які захищали Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС), 27 захисників з донецького напрямку (з них пʼятеро з-під міста Бахмут), а також захисники з Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків. У Координаційному штабі зазначили, що семеро звільнених військовослужбовців були учасниками спецоперації і летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".

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"Серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи". Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені", - йдеться у повідомленні у Telegram. Загалом з полону повернули 51 представника ЗСУ (зокрема 15 службовців територіальної оборони), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників та чотирьох військових моряків. Усі звільнені - чоловіки, зазначили в Координаційному штабі.

Реабілітація звільнених з полону

Водночас серед тих, хто повернувся з полону, є четверо воїнів з важкими пораненнями, а один має суттєву втрату ваги - 30 кілограмів, повідомили в Координаційному штабі. "Є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців", - йдеться у повідомленні.

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Наразі на звільнених чекає реабілітація - як фізична, так і психологічна, наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. "Також допомагаємо звільненим з полону відновити всі втрачені документи та банківські картки. Їхні громадянські права в обов'язковому порядку мають бути поновлені", - написав він у Telegram.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з російського полону вдалося повернути 2 525 українців і українок, зазначив Лубінець.

Попередній великий обмін полоненими пройшов 25 травня. Тоді з російського полону повернулися 106 українських бранців.

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