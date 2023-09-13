З Молдови вислали російського пропагандиста

Влада Молдови вважає, що керівник "Sputnik Молдова" ставить під загрозу інформаційну безпеку країни. Йому заборонили в'їзд до Молдови на 10 років.

Керівника молдавського представництва російського пропагандистського ЗМІ Sputnik, "Sputnik Молдова", Віталія Денисова у середу, 13 вересня, вислали з Молдови, повідомляє "Інтерфакс".

Як зазначили у Генеральному інспектораті з міграції Молдови, цей крок обґрунтований втручанням Денисова у внутрішні справи Молдови, "що ставить під загрозу інформаційну безпеку країни".

Читайте також: Росія веде гібридну війну проти Молдови - міністр оборони

"Згідно зі ст. 55 Закону №200/2010 про режим іноземців в Республіці Молдова, особа може бути оголошена небажаною, якщо вона здійснила, здійснює або є вагомі підстави вважати, що вона має намір здійснювати дії, які можуть поставити під загрозу національну безпеку або громадському порядку", - зазначили у відомстві.

Денисову заборонили в'їзд до країни на 10 років.

Читайте також: Молдова висилає 45 представників російського посольства

До МЗС РФ викликали молдавського дипломата

В російському міністерстві закордонних справ розкритикували рішення Кишинева і викликали тимчасового повіреного у справах Молдови в РФ, повідомляє ТАСС.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала депортацією Денисова "зачисткою інформаційного поля", а також заявила про "неадекватне ставлення" влади Молдови "до поняття "демократія". "Вони не розуміють, що це таке, що таке свобода слова, права журналістів", - заявила Захарова.

Читайте також: У Латвії затримали шеф-редактора російського Sputnik