З Молдови вислали російського пропагандиста
Керівника молдавського представництва російського пропагандистського ЗМІ Sputnik, "Sputnik Молдова", Віталія Денисова у середу, 13 вересня, вислали з Молдови, повідомляє "Інтерфакс".
Як зазначили у Генеральному інспектораті з міграції Молдови, цей крок обґрунтований втручанням Денисова у внутрішні справи Молдови, "що ставить під загрозу інформаційну безпеку країни".
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"Згідно зі ст. 55 Закону №200/2010 про режим іноземців в Республіці Молдова, особа може бути оголошена небажаною, якщо вона здійснила, здійснює або є вагомі підстави вважати, що вона має намір здійснювати дії, які можуть поставити під загрозу національну безпеку або громадському порядку", - зазначили у відомстві.
Денисову заборонили в'їзд до країни на 10 років.
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До МЗС РФ викликали молдавського дипломата
В російському міністерстві закордонних справ розкритикували рішення Кишинева і викликали тимчасового повіреного у справах Молдови в РФ, повідомляє ТАСС.
Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала депортацією Денисова "зачисткою інформаційного поля", а також заявила про "неадекватне ставлення" влади Молдови "до поняття "демократія". "Вони не розуміють, що це таке, що таке свобода слова, права журналістів", - заявила Захарова.
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