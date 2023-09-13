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ПолітикаМолдова

З Молдови вислали російського пропагандиста

Степан Смишляєв
13 вересня 2023 р.

Влада Молдови вважає, що керівник "Sputnik Молдова" ставить під загрозу інформаційну безпеку країни. Йому заборонили в'їзд до Молдови на 10 років.

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Сторінка одного з представництв російського медіа Sputnik в соцмережах
Керівнику медіа "Sputnik Молдова" заборонили в'їзд до Молдови на 10 роківФото: Lucas Aguayo/SOPA Images/ZUMA/picture alliance

Керівника молдавського представництва російського пропагандистського ЗМІ Sputnik, "Sputnik Молдова", Віталія Денисова у середу, 13 вересня, вислали з Молдови, повідомляє "Інтерфакс".

Як зазначили у Генеральному інспектораті з міграції Молдови, цей крок обґрунтований втручанням Денисова у внутрішні справи Молдови, "що ставить під загрозу інформаційну безпеку країни".

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"Згідно зі ст. 55 Закону №200/2010 про режим іноземців в Республіці Молдова, особа може бути оголошена небажаною, якщо вона здійснила, здійснює або є вагомі підстави вважати, що вона має намір здійснювати дії, які можуть поставити під загрозу національну безпеку або громадському порядку", - зазначили у відомстві.

Денисову заборонили в'їзд до країни на 10 років.

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До МЗС РФ викликали молдавського дипломата

В російському міністерстві закордонних справ розкритикували рішення Кишинева і викликали тимчасового повіреного у справах Молдови в РФ, повідомляє ТАСС.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала депортацією Денисова "зачисткою інформаційного поля", а також заявила про "неадекватне ставлення" влади Молдови "до поняття "демократія". "Вони не розуміють, що це таке, що таке свобода слова, права журналістів", - заявила Захарова.

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