YouTube почав видаляти відео з закидами про фальсифікації виборів у США

Відеосервіс YouTube у середу, 9 грудня, видалив завантажені користувачами нові відео з озвученими необґрунтованими закидами щодо фальсифікацій під час президентських виборів, що відбулися у Сполучених Штатах Америки 3 листопада.

Колегія виборників США має 14 грудня обрати наступного президента США. Згідно з американським законом про підрахунок голосів від 1887 року, у вівторок, 8 грудня, сплив дедлайн для оскарження результату виборів у штатах - відомий як "safe harbor deadline" (дослівний переклад з англійської - "дедлайн безпечної гавані". - Ред.). Це означає, що у випадку, якщо результат виборів у тому чи іншому штаті ставився під сумнів кимось з учасників виборчих перегонів, але щонайменше за шість днів до голосування колегії виборників цей результат був встановлений, то, згідно з законом, цей результат є остаточним і має враховуватися Конгресом США.

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"Враховуючи це, ми почнемо видаляти будь-яку частину контенту, завантаженого сьогодні (або пізніше), який вводить в оману людей ствердженнями, що масштабні зловживання чи помилки змінили результат президентських виборів у США 2020 року", - йдеться у заяві YouTube. Подібної практики відеосервіс дотримувався й під час попередніх виборів у США. "Як завжди, новинні повідомлення та коментарі щодо цього питання можуть залишатися на нашому сайті, якщо міститься відповідний навчальний, документальний, науковий або творчий контекст", - додали у YouTube.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп стверджує, що його опонент Джо Байден зміг виграти вибори лише завдяки масовим фальсифікаціям. Однак ані він, ані його юристи досі не надали переконливих доказів на підтвердження цих закидів. Десятки позовів команди Трампа, якими вона намагалася оскаржити результати виборів, були відхилені судами у різних штатах.