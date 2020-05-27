 Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз

Євросоюз погрожує посиленням візових обмежень 13 країнам Африки і Близького Сходу через їхню "недостатню" співпрацю в репатріації своїх громадян.

ЄС погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз

ЄС погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі шенгенських віз

Європейський Союз погрожує 13 країнам Африки і Близького Сходу посиленням обмежень щодо видачі шенгенських віз. Про це в неділю, 28 березня, повідомило німецьке видання Welt am Sonntag.

Читайтет також: Іноземним студентам із онлайн-навчанням відмовляють у візах до Німеччини

За його даними, Єврокомісія підготувала відповідний список країн. У ЄС зазначають, ці країни недостатньою мірою виконують передбачені міжнародним правом зобов'язання щодо репатріації своїх громадян. Йдеться переважно про шукачів притулку, які отримали відмову в ЄС. Між тим речниця Єврокомісії уточнила агенції dpa, що вона поки не може підтвердити наявність конкретних країн у цьому переліку.

У лютому єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон представила звіт про співпрацю ЄС з 39 країнами щодо повернення та реадмісії шукачів захисту. У документі наголошувалася потреба покращити співпрацю з більш ніж третиною вказаних країн. При цьому Йоханссон не вказала, про які саме країни йдеться, бо ця інформація є конфіденційною. У березні Йоханссон анонсувала переговори з деякими країнами із цього списку.

Читайте також: Україна почне видавати іноземцям біометричні візи

Як  пояснює агенція dpa, ЄС має право чинити тиск на треті країни за допомогою своєї візової політики на основі Візового кодексу, який діє з лютого 2020 року. Згідно з повідомленням Welt am Sonntag, Єврокомісія хоче "розпочати діалог" щодо реадмісії з Іраком, Іраном, Лівією, Сенегалом, Сомалі, Малі, Гамбією, Камеруном, Республікою Конго, Єгиптом, Еритреєю, Ефіопією та Гвінеєю-Бісау. 

Дивитись відео 05:53

"Золоті" паспорти ЄС для олігархів: отримати стає складніше, а Коломойський може втратити (10.09.2020)

DW.COM

У Європейському Союзі змінилися правила отримання віз

У Євросоюзі запровадили нові правила отримання віз. Для країн, які мають безвізовий режим з ЄС, зокрема України, все залишається без змін.  

В ОПУ запевняють, що безвіз із ЄС не скасують на тлі коронавірусу

Запроваджена Євросоюзом заборона на в'їзд через пандемію коронавірусу є тимчасовою і жодним чином не вплине на безвізовий режим із Україною, запевнили в Офісі президента України.  

Зеленський ввів тимчасовий "безвіз" для туристів з Китаю

Президент України запровадив тимчасовий безвізовий режим з Китаєм. Він триватиме з 1 квітня до 30 вересня 2021 року.  

Також за темою

Weißrussland Brest Grenzstation zu Polen

Євросоюз затвердив спрощення візового режиму з Білоруссю 27.05.2020

Рада ЄС остаточно затвердила угоди про спрощення видачі віз і про реадмісію з Білоруссю. Обидва документи мають набути чинності 1 липня.

Migranten in Griechenland

Єврокомісія запропонувала нові правила надання притулку в ЄС 23.09.2020

Єврокомісія пропонує зміни до міграційної політики ЄС. Мігрантів, чиї заявки на отримання притулку були відхилені, хочуть швидше відправляти додому, а також планують прискорити процедуру розгляду прохань.

Weißrussland Brest Grenzstation zu Polen

Європарламент дав згоду на спрощення візового режиму з Білоруссю 13.05.2020

Для білорусів короткотермінові шенгенські візи подешевшають, а візові заяви розглядатимуть швидше. Євродепутати підтримали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з Білоруссю.

Реклама

Докладно

Щеплення рятує життя, доводять розробники вакцин та клінічні дослідження

Зараження після щеплення можливе, але вакцинація рятує життя

Навіть вакциновані люди можуть заразитися коронавірусом. Але в них переважно розвиваються лише слабкі симптоми.  

Судно Ever Given заблокувало Суецький канал

Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці

Особливо від нинішньої ситуації з заблокованим Суецьким каналом може постраждати Європа, зокрема й Німеччина.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  