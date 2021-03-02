Україна почне видавати іноземцям біометричні візи

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 березня, підписав закон, який передбачає надання біометричних даних іноземцями, які подають документи для отримання української візи.

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Як повідомляє пресслужба президента, документ націлений на удосконалення візових процедур та впровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.

"Відповідно до закону, іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати в установленому Кабінетом міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством", - йдеться у повідомленні.

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Там також зазначено, що неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи.

Нові правила мають бути запроваджені за шість місяців.

