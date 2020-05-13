Європарламент дав згоду на спрощення візового режиму з Білоруссю
Для білорусів короткотермінові шенгенські візи подешевшають, а візові заяви розглядатимуть швидше. Євродепутати підтримали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з Білоруссю.
КПП на кордоні Білорусі з Польщею
Європарламент рекомендував ЄС схвалити дві угоди з Білоруссю: про спрощену процедуру видавання віз і про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. "За" перший документ на пленарному засіданні у Брюсселі в середу, 13 травня, проголосували 634 євродепутати, "проти" були 48 парламентарів, утрималися четверо. Угоду про реадмісію підтримали 560 євродепутатів, 117 голосували проти, а 13 утрималися. Про це повідомляє кореспондент DW.
Як зміняться правила отримання віз
Угода про візи стосується дозволів на короткотермінові поїздки, тобто до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Згідно з документом, візи коштуватимуть 35 євро для громадян і Білорусі, і ЄС. Від сплати візового збору будуть звільнені, зокрема, діти до 12 років, люди з інвалідністю, школярі, студенти, представники організацій громадянського суспільства.
Усі візові заяви повинні будуть розглядати протягом 10 календарних днів. Якщо заява потребуватиме додаткової перевірки, цей термін можуть збільшувати до 30 днів. З іншого боку, термін розгляду заяви можуть скоротити до двох робочих днів "у невідкладних випадках", але тоді візовий збір становитиме 70 євро.
Як і нині, заявники повинні будуть пояснити мету поїздки. Але для низки категорій осіб перелік необхідних документів скоротять. Це стосуватиметься, наприклад, бізнесменів, водіїв транспорту під час міжнародних перевезень, журналістів, а також людей, які вирушають до ЄС із науковою чи творчою метою. Передбачено й можливість видавання багаторазових віз терміном на один або п'ять років.
Громадяни ЄС можуть відвідувати Білорусь без візи терміном до 30 днів. Умова для цього - в'їзд через аеропорт Мінська.
Білорусь раніше ратифікувала обидва документи. Кінцевим кроком для ухвалення угод буде голосування в Раді ЄС. У випадку успішного голосування угоди набудуть чинності в перший день другого місяця після цього. У Європарламенті нагадали Мінську, що будь-яка зі сторін може будь-коли розірвати угоду про спрощене видавання віз "із будь-якого приводу", включно "з міркувань прав людини і демократії".
Реадмісія між ЄС і Білоруссю
Угода про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, була однією з умов спрощення візового режиму. Згідно з нею, Білорусь погоджується приймати своїх громадян, якщо вони не мають дозволу перебувати на території ЄС або якщо вони втратили таке право. Те саме стосується неповнолітніх дітей і членів подружжя таких осіб, якщо в них немає окремого дозволу на перебування на території ЄС.
Окрім того, Білорусь прийматиме також громадян третіх країн або осіб без громадянства, в яких немає права перебувати в ЄС, якщо в них на момент в'їзду в Євросоюз була віза або дозвіл на проживання в Білорусі. Те саме стосується й осіб, які незаконно в'їхали в ЄС із території Білорусі.
Держави ЄС матимуть такі самі зобов'язання перед Мінськом.
Переговори щодо цих двох угод розпочалися у 2014 році. Їх завершили шість років потому. Документи підписали в січні 2020 року.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
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