Глава МЗС ФРН: Кордони в Європі не будуть закриті жодного зайвого дня

У Німеччині застерігають від поспішного відкриття кордонів для подорожей. За кордон можна буде їхати, коли туристи безпечно зможуть повернутись, заявив Гайко Маас.
Уряд Німеччини виступає проти поспішного відновлення туристичних поїздок на тлі пандемії COVID-19. "Ми можемо поступово знімати застереження щодо подорожей тільки тоді, коли люди не просто зможуть знову полетіти за кордон, а й досить безпечно повернутися назад", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в неділю, 3 травня.
"Ми не можемо і не будемо влітку повертати з відпустки (на батьківщину - Ред.) чверть мільйона людей", - додав він і нагадав про евакуацію у березні громадян, які застрягли за кордоном на початку пандемії COVID-19. Водночас Маас запевнив, що кордонив Європі "не будуть закриті жодного зайвого дня".
Читайте також: Туризм у ЄС під час пандемії: більше запитань, ніж відповідей
Чи відкриється кордон Німеччини та Австрії?
Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у той же день в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag також застеріг від закордонних подорожей влітку. "Поки вірус не у відпустці, ми повинні обмежити свої плани подорожей - хоча бажання людей і туристичної індустрії зрозумілі", - зазначив він.
Зеегофер наголосив, що ніхто не збирається обмежувати свободу пересування громадян "довше, ніж це необхідно". "Але легковажне відкриття кордонів, яке пізніше завдасть удару у відповідь підвищеним числом нових заражень, нікому не допоможе", - підсумував глава МВС. Раніше канцлер Австрії Себастіан Курц допустив швидке відкриття кордону з ФРН.
Як повідомлялось, 29 квітня уряд Німеччини подовжив щонайменше до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію COVID-19.