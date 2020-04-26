Глава МЗС ФРН: Кордони в Європі не будуть закриті жодного зайвого дня

Уряд Німеччини виступає проти поспішного відновлення туристичних поїздок на тлі пандемії COVID-19. "Ми можемо поступово знімати застереження щодо подорожей тільки тоді, коли люди не просто зможуть знову полетіти за кордон, а й досить безпечно повернутися назад", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в неділю, 3 травня.

"Ми не можемо і не будемо влітку повертати з відпустки (на батьківщину - Ред.) чверть мільйона людей", - додав він і нагадав про евакуацію у березні громадян, які застрягли за кордоном на початку пандемії COVID-19. Водночас Маас запевнив, що кордонив Європі "не будуть закриті жодного зайвого дня".

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Чи відкриється кордон Німеччини та Австрії?

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у той же день в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag також застеріг від закордонних подорожей влітку. "Поки вірус не у відпустці, ми повинні обмежити свої плани подорожей - хоча бажання людей і туристичної індустрії зрозумілі", - зазначив він.

Зеегофер наголосив, що ніхто не збирається обмежувати свободу пересування громадян "довше, ніж це необхідно". "Але легковажне відкриття кордонів, яке пізніше завдасть удару у відповідь підвищеним числом нових заражень, нікому не допоможе", - підсумував глава МВС. Раніше канцлер Австрії Себастіан Курц допустив швидке відкриття кордону з ФРН.

Як повідомлялось, 29 квітня уряд Німеччини подовжив щонайменше до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію COVID-19.