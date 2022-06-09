Єврокомісія запустила програму підтримки українських стартапів

Єврокомісія запустила ініціативу з підтримки українських технологічних стартапів у розмірі 20 мільйонів євро. Її у четвер, 9 червня, на пресконференції в Брюсселі представили єврокомісарка з інновацій і дослідження Марія Габріель, віцепрем'єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина та член правління Європейської інноваційної ради (European Innovation Council, EIC) Тааві Мадіберк.

Ця програма планує підтримати 200 українських технологічних стартапів. Одна компанія зможе отримати до 60 тисяч євро. На додачу до цього EIC надаватиме нефінансову підтримку, зокрема консалтингові послуги та допомогу у пошуку партнерів. "Це підвищить спроможність українських інноваторів взаємодіяти з європейською інноваційною екосистемою, виходити на нові ринки та користуватися перевагами європейських фінансових інструментів", - зазначили в пресслужбі Єврокомісії.

Читайте також: Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов

"Ми твердо переконані, що надзвичайно важливо зберегти цей (українських інноваційний. - Ред.) потенціал та плекати його, щоб українська технологічна індустрія могла стати ключовим економічним драйвером вдбудови української економіки та інфраструктури після війни", - зазначила Габріель.

За її словами, скористатися цією програмою зможуть страртапи та малі й середні підприємства, зареєстровані в Україні чи які було переміщено після 24 лютого. Підтримку зможуть отримати й ті стартапи, які повернуться до України, коли це дозволить ситуація. Подаватися на програму можна буде з 23 червня, повідомила єврокомісарка. Наступного дня після цього проведуть інформаційний день. А останнім днем прийому заявок буде 7 вересня.

У свою чергу, Стефанішина повідомила, що понад 70 відсотків стартапів продовжують зараз працювати в Україні. "Вони готові працювати та розвиватися, але більшість проєктів на ранніх етапах потребують додаткового фінансування, аби вижити", - додала віцепрем'єрка.