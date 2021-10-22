 Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.10.2021

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Економіка

Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео)

Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Ось як це працює.

Це не космічний корабель, а фермерство майбутнього - аквапоніка

Це не космічний корабель, а фермерство майбутнього - аквапоніка

А що якби ми забули про традиційне землеробство і стали вирощувати їжу там, де живемо, та зменшили б тим самим свій вуглецевий слід? Загугліть: Аквапоніка. Це метод, який деякі науковці розглядають як спосіб розвантажити нашу екосистему. Сільське господарство становить приблизно п’яту частину всіх парникових газів, що викидаються у світі.
При цьому приблизно половина населення Землі відчуває серйозний дефіцит води протягом щонайменше одного місяця на рік. Ця ферма в Ейндговені у Нідерландах претендує на вирішення усіх цих проблем. Більше тут:


 

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Aquaponic Farm des Start-Ups Phood Farm in einer alten Milchfabrik in Eindhoven, Niederlanden. Pflanzen wachsen in Wasser, was mit Nährstoffen aus Fischexrementen angereichert ist. Sie filtern das Wasser, das saubere Wasser wird zurück in den Fischteich gepumpt. © Phood farm

Аквапоніка: фермерство за допомогою… риб (22.10.2021) 22.10.2021

Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Це називається аквапоніка - система, яку можна створити навіть на власному балконі чи в саду.

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Докладно

Це не космічний корабель, а фермерство майбутнього - аквапоніка

Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео)

Свіжі овочі без пестицидів - фермерство майбутнього. Як поєднати вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб?  

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