Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео)

А що якби ми забули про традиційне землеробство і стали вирощувати їжу там, де живемо, та зменшили б тим самим свій вуглецевий слід? Загугліть: Аквапоніка. Це метод, який деякі науковці розглядають як спосіб розвантажити нашу екосистему. Сільське господарство становить приблизно п’яту частину всіх парникових газів, що викидаються у світі.

При цьому приблизно половина населення Землі відчуває серйозний дефіцит води протягом щонайменше одного місяця на рік. Ця ферма в Ейндговені у Нідерландах претендує на вирішення усіх цих проблем. Більше тут:



