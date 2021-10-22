Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео)

Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Ось як це працює.
А що якби ми забули про традиційне землеробство і стали вирощувати їжу там, де живемо, та зменшили б тим самим свій вуглецевий слід? Загугліть: Аквапоніка. Це метод, який деякі науковці розглядають як спосіб розвантажити нашу екосистему. Сільське господарство становить приблизно п’яту частину всіх парникових газів, що викидаються у світі.
При цьому приблизно половина населення Землі відчуває серйозний дефіцит води протягом щонайменше одного місяця на рік. Ця ферма в Ейндговені у Нідерландах претендує на вирішення усіх цих проблем. Більше тут:
Сільське господарство завдає шкоди довкіллю великими викидами CO2. Як це не дивно, допомогти можуть стародавні методи господарювання на землі. Один з них - агролісництво, тобто висаджування дерев між посівами злаків.
Споживати вдвічі менше м'яса чи перейти на його штучні аналоги? Дивіться, що радять німцям автори останнього "М'ясного атласу".
У Амстердамі мріють про екологічно чисту економіку в місті. Перші кроки вже зроблено. Сміття у каналах прибирають за допомогою повітряних бульбашок. А будматеріали виготовляють зі... стічних вод міста.