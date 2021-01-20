 Як дерева можуть врятувати врожаї фермерів (відео) | Екологія | DW | 13.09.2021

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Екологія

Як дерева можуть врятувати врожаї фермерів (відео)

Сільське господарство завдає шкоди довкіллю великими викидами CO2. Як це не дивно, допомогти можуть стародавні методи господарювання на землі. Один з них - агролісництво, тобто висаджування дерев між посівами злаків.

Videostill | Projekt Zukunft | Waldwuchs auf dem Acker

Навіщо німцям дерева на полях?

Сільське господарство дуже дорого обходиться довкіллю. 26% усіх глобальних викидів парникових газів спричинені аграрним бізнесом. Але є можливість зробити його більш екологічним, причому цей метод не новий, його практикували ще тисячі років тому. І пов'язаний він з таким буденним, але вкрай важливим аспектом як... дерева. Дивіться самі!

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