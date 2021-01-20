Як дерева можуть врятувати врожаї фермерів (відео)

Сільське господарство дуже дорого обходиться довкіллю. 26% усіх глобальних викидів парникових газів спричинені аграрним бізнесом. Але є можливість зробити його більш екологічним, причому цей метод не новий, його практикували ще тисячі років тому. І пов'язаний він з таким буденним, але вкрай важливим аспектом як... дерева. Дивіться самі!