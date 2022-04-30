Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов

Стартап Jicki, який пропонує вивчати іноземні мови онлайн, був створений у січні 2017 року у німецькому Фрайбурзі. 12 співробітників працюють у штаті, кілька консультантів - на позаштатній основі. Досі стартап пропонував вивчати сім мов, а після вторгнення Росії в Україну в програмі з'явилися ще два курси: німецька для українців та українська для німців.

Мобільний додаток і уроки на web-сторінці

Курси успішно пройшли апробацію впродовж місяця, і кількість тих, хто завантажує мобільний додаток, з кожним днем зростає. Сьогодні тих, хто вивчає німецьку мову серед біженців з України - близько семи тисяч, а німців, які вивчають українську, - трохи більше трьох тисяч.

Мови можна вивчати і на web-сторінці стартапу, на якій опубліковані аудіо-уроки першого курсу. Навчання на курсі дозволяє набути елементарних навичок розмовної мови. У кожному курсі - по 12 лекцій.

"Доступ до цих курсів відкритий для всіх бажаючих без реєстрації. Що особливо важливо - це безкоштовно", - наголошує власник стартапу та його керівник Гельґе Шпет-Штраубе (Helge Speth-Straube). Всі інші курси - платні, доступ до них можна отримати після реєстрації та оплати навчання.

Власник стартапу та його керівник Гельґе Шпет-Штраубе

Досвід роботи з мовної інтеграції

У стартапу вже є досвід роботи з мовної інтеграції біженців. "У 2017 році ми поставили на свою сторінку та в мобільні додатки курси з арабської мови для німців та курси німецької мови для вихідців із Сирії та інших країн. Ми прагнемо допомогти людям якнайшвидше порозумітися один з одним за допомогою мов, адже без знань мови країни, в яку вони прибули, інтеграція неможлива. Такі курси ми, зрозуміло, надаємо для біженців безкоштовно, незважаючи на те, що у нас з цим пов'язані фінансові витрати", - уточнює Шпет-Штраубе.

Стартап шукає спонсорів для безкоштовних курсів

Українська мова не тільки поповнила список мов стартапу, а й залишиться в його програмі після того, як закінчиться війна, адже багато біженців не одразу повернуться на батьківщину. Для них важливо знаходити спільну мову з корінним населенням Німеччини, як і навпаки. Перші вступні курси залишаться безкоштовними, а детальніші та кваліфіковані курси можуть стати платними, якщо стартапу не вдасться знайти спонсорів.

"Але ми сподіваємося, що зможемо їх знайти в особі державних структур - чи то біржа праці, чи Федеральне відомство у справах міграції та біженців, які зацікавлені в інтеграції біженців у нове життя", - наголошує керівник стартапу в інтерв'ю DW. За його словами, вже триває активний пошук спонсорів, ведуться переговори.

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Створити курси української мови допомогла біженка з Києва

Одразу після початку війни стартапу вдалося знайти спеціаліста з методики вивчення української мови: викладач німецької та української мов Марина Гончарук була змушена залишити Київ, рятуючись від війни. Вона брала активну участь у розробці всіх лекцій. Досвід роботи у неї був ще в Києві, де вона викладала українську як іноземну та німецьку мови у спеціальній мовній школі.

"Марина володіє досконало обома мовами, і її допомога неоціненна", - наголошує керівник фрайбурзького стартапу Гельґе Шпет-Штраубе.

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"Мовний душ" - вивчення без напруги

Багато курсів іноземних мов створено за схемою шкільних програм. Стартап Jicki вирішив створити свої курси за іншою методикою, яка базується на оволодінні навичками розмовної мови за допомогою діалогів під час аудіо-уроків. Слухачам пропонується повторювати нові слова за диктором і потім, слухаючи невеликі тексти, розуміти, про що йдеться і одночасно вправлятися у розмовах на різні теми.

"Ми називаємо цю методику "мовним душем". При цьому мається на увазі, що ці уроки можна слухати під час їзди в машині, займаючись спортом, подорожуючи країною, абсолютно розслабившись, як під теплим душем. Ця методика користується великою популярністю й попитом. Опанувати навички розмовної мови пропонується в ігровій формі - легко і невимушено", - пояснює Шпет-Штраубе.

Німці та біженці можуть вивчати мови разом

Як підкреслює Шпет-Штраубе, їхня пропозиція створена за дзеркальним методом: тобто те, що вивчають німці та українці, ґрунтується на одному і тому ж матеріалі. "А це означає, що німці, які прийняли у себе українських біженців, можуть разом із біженцями вивчати мови, обмінюючись інформацією, уточнюючи та пояснюючи один одному ті чи інші особливості розмовної мови. Іншими словами, вони можуть навчатися разом, а це ще більше зблизить і об'єднає українців та мешканців Німеччини", - упевнений керівник Jicki.