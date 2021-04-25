Єврокомісія виділила Німеччині багатомільярдну фіндопомогу

Європейська Комісія (ЄК) схвалила виділення Німеччині фінансової допомоги на відновлення постраждалої від пандемії COVID-19 економіки. Про виділення загалом 25,6 мільярда євро фіндопомоги для ФРН повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час проведеної у вівторок, 22 червня, в Берліні зустрічі з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), передає інформагенція Reuters.

Очікується, що 42 відсотки від цих кошти підуть, зокрема, на реалізацію проєктів задля захисту клімату, зокрема, ремонт і утеплення будівель, або премії покупцям електромобілів. 52 відсотки від цієї суми мають стимулювати перехід Німеччини на цифрові технології, зокрема, у таких галузях, як охорона здоров'я та освіта.

Нагадаємо, торік країни Євросоюзу домовилися про створення фонду відновлення економіки загальним обсягом приблизно в 750 мільярдів євро. Ці кошти планується зібрати шляхом розміщення на ринку капіталу облігацій і цінних паперів, виплати за якими проводитимуть з бюджету Євросоюзу. Натомість надаватимуться ці кошти країнам-членам ЄС почасти як субвенції, а почасти у формі кредитів.

Утім, для отримання цієї фінансової підтримки країнам-членам ЄС доведеться надати Єврокомісії детальний план відновлення економіки та інвестування цих коштів. Нині фон дер Ляєн відвідує країни ЄС, щоб ознайомитися з планами економічного відновлення, розробленими урядами. Перед візитом у Берліні вона відвідала Естонію, а після Німеччини відлітає до Італії.