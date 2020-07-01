 Міністри фінансів країн Єврозони погодили реформу ″рятівного″ фонду | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.11.2020

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Економіка

Міністри фінансів країн Єврозони погодили реформу "рятівного" фонду

Міністри фінансів країн Єврозони погодили пакет заходів зі реформування Європейського стабілізаційного фонду (ESM).

Міністри фінансів країн Єврозони погодили реформу ЄСМ

Міністри фінансів країн Єврозони погодили реформу ЄСМ

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у понеділок, 30 листопада, повідомив, що міністри фінансів країн Єврозони погодили пакет заходів з реформування Європейського стабілізаційного фонду (ESM). "Реформа ESM посилює євро та весь європейський банківський сектор", - йдеться в заяві Шольца, чия країна зараз головує в Євросоюзі.

Також він повідомив, що, згідно з домовленостями, Single Resolution Fund - нова "подушка безпеки" для європейських банків - почне діяти на два роки раніше - у 2022, ане в 2024 році.

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ESM був створений 19 державами Єврозони у 2012 році задля порятунку держав-учасниць від банкротства в умовах європейської боргової кризи, що почалася 2009 року. Його загальний капітал складає 705 мільярдів євро. Втім, держави внесли до ESM лише 80,5 мільярда євро, а на решту суми надали гарантії. Німеччина внесла в Європейський стабілізаційний фонд 21,7 мільярда євро, а на 168,3 мільярда надала гарантії.

Завдяки цим коштам ESM може надавати гроші фінансовим ринкам за дуже вигідними умовами. Під час європейської боргової кризи кредити ESM отримували Греція, Іспанія, Кіпр тощо.

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Таємниця стабільності євро

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