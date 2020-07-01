Міністри фінансів країн Єврозони погодили реформу "рятівного" фонду

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у понеділок, 30 листопада, повідомив, що міністри фінансів країн Єврозони погодили пакет заходів з реформування Європейського стабілізаційного фонду (ESM). "Реформа ESM посилює євро та весь європейський банківський сектор", - йдеться в заяві Шольца, чия країна зараз головує в Євросоюзі.

Також він повідомив, що, згідно з домовленостями, Single Resolution Fund - нова "подушка безпеки" для європейських банків - почне діяти на два роки раніше - у 2022, ане в 2024 році.

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ESM був створений 19 державами Єврозони у 2012 році задля порятунку держав-учасниць від банкротства в умовах європейської боргової кризи, що почалася 2009 року. Його загальний капітал складає 705 мільярдів євро. Втім, держави внесли до ESM лише 80,5 мільярда євро, а на решту суми надали гарантії. Німеччина внесла в Європейський стабілізаційний фонд 21,7 мільярда євро, а на 168,3 мільярда надала гарантії.

Завдяки цим коштам ESM може надавати гроші фінансовим ринкам за дуже вигідними умовами. Під час європейської боргової кризи кредити ESM отримували Греція, Іспанія, Кіпр тощо.