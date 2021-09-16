ЄСПЛ: Польща має сплатити 10 тисяч євро за дискримінацію матері-лесбійки

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер, 16 вересня, ухвалив вирок проти Польщі через дискримінацію матері, яка є лесбійкою, та присудив сплатити жінці 10 тисяч євро компенсації за "моральну шкоду". Судді у Страсбурзі постановили, що влада цієї країни позбавила жінку прав опіки над дітьми передусім через її сексуальну орієнтацію. А така дискримінація є порушенням Європейської конвенції з прав людини.

Позивачка розпочала стосунки з іншою жінкою, подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком та в подальшому правовому спорі отримала спершу право опіки над їхніми чотирма дітьми. Згодом ексчоловік спробував оскаржити це рішення, вимагаючи оцінки батьківських здібностей жінки. Для цієї експертної оцінки у жінки запитали, чи є вона гомосексуальною та чи має сексуальні контакти зі своєю новою партнеркою.

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На думку суддів ЄСПЛ, це стало визначальним для рішення польських суддів про передачу опіки над дітьми колишньому чоловікові. В іншому процесі, який стосувався лише опіки наймолодшої дитини, польський суд послався на "важливішу роль батька у створенні чоловічого прикладу для наслідування" для дитини.

"Сексуальна орієнтація позивачки та її стосунки з іншою жінкою завжди перебували у центрі уваги та були присутніми на кожному етапі судового процесу", - зазначили судді ЄСПЛ, цитує агенція AFP. З жінкою явно поводилися інакше, ніж з іншими батьками, і вона зазнала незаконної дискримінації, вважають судді у Страсбурзі. При цьому колегія суддів ухвалила рішення у цій справі не одноголосно. Польський суддя Кшиштоф Войтичек висловив "окрему думку", яка додається до рішення.

Нагадаємо, у 2019 році майже 100 місцевих органів самоврядування Польщі - повітів і воєводств - оголосили себе "вільними від ЛГБТ-ідеології". За своє поводження з сексуальними меншинами Варшава неодноразово підпадала під жорстку критику з боку ЄС.