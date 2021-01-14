ЄСПЛ відмовився від забезпечувальних заходів за скаргою РФ щодо України

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не став застосовувати забезпечувальні заходи в рамках міждержавної заяви Росії на Україну. "Суд вирішив відхилити клопотання (про застосування забезпечувальних заходів - Ред.)", - йдеться в пресрелізі суду, оприлюдненому у п'ятницю, 23 липня.

У суді зазначили, що забезпечувальні заходи застосовуються "у виняткових випадках". У цій ситуації, вважає суд, незастосування правила 39, що регламентує забезпечувальні заходи, не становить "серйозного ризику заподіяння непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини". При цьому ЄСПЛ зареєстрував скаргу РФ.

Напередодні генпрокуратура РФ повідомила, що Росія подала міждержавну скаргу до ЄСПЛ на Україну. Скаргу було подано на підставі статті 33-ї Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Це - перша в історії Росії міждержавна скарга, подана до ЄСПЛ.

Позов, за твердженням російської сторони, стосується цілої низки порушень, зокрема: загибелі мирного населення на майдані Незалежності та в Будинку профспілок в Одесі у 2014 році, а також "під час проведення так званої антитерористичної операції", переслідування інакомислячих шляхом заборони роботи ЗМІ та інтернет-платформ, переслідування журналістів, політиків і пересічних громадян, придушення свободи слова та водної блокади Криму.

Також Москва закидає Києву "політику дискримінації російськомовного населення, витіснення використання російської мови з суспільної сфери, насамперед зі сфери середньої та вищої освіти та системи обслуговування споживачів", та інші порушення. У позові також зазначається, що відповідальність за катастрофу малайзійського Boeing MH17 на Донбасі лежить на Україні, адже вона, як вказує РФ, не закрила повітряного простору над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цієї обставини.

У скарзі було заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобов'язують Україну негайно припинити такі порушення, як блокування надходження прісної води до Криму, обмеження прав національних та мовних меншин, зокрема на вільний доступ до загальної та вищої освіти російською мовою. Росія також попросила зобов'язати Україну зняти заборону на мовлення російськомовних телевізійних і радіоканалів та обмеження доступу до інтернет-платформ та друкованих видань російською мовою.