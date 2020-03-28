 ЄС викликає посла Росії через заборону в′їзду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

ЄС викликає посла Росії через заборону в'їзду

Через рішення Москви заборонити в'їзд низці громадян ЄС, серед яких голова Європарламенту, офіційний Брюссель викликає постійного представника РФ при ЄС.

Постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов (архівне фото)

Постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов (архівне фото)

Через накладену Росією заборону на в'їзд високопоставлених європейських політиків зовнішньополітична служба ЄС викликає постійного представника РФ при Євросоюзі. Про це у понеділок, 3 травня, повідомив речник Євросоюзу з міжнародних відносин Петер Стано. Російського посла Володимира Чижова прийме генеральний секретар  Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

"Ми заявимо рішучий протест щодо цього рішення (Росії. - Ред.)", - пояснив на брифінгу Петер Стано. За його словами, "рішення Росії позбавлене законного обґрунтування і, ймовірно, є політично мотивованим", цитує інформагенція dpa.

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Стано додав, що можливі вислання російських дипломатів з ЄС "нині обговорюються". "І це не тільки через російське рішення від п'ятниці. Це почалося раніше з дій Росії у державі-члені ЄС Чеській Республіці щодо непропорційного видворення дипломатів", - зазначив Стано. Він повідомив, що певні рішення можуть бути ухвалені на найближчому засіданні Ради ЄС із закордонних справ, що заплановане на 10 травня.

У відповідь на санкції ЄС через Навального

Нагадаємо, 30 квітня Росія оголосила про заборону в'їзду для голови Європарламенту Давіда Сассолі, віцепрезидентки Єврокомісії Вери Юрової і ще шістьох громадян ЄС. Москва назвала цей крок відповіддю на санкції, запроваджені ЄС проти низки високопоставлених представників РФ через ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

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Це рішення Москви засудили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, голова Європарламенту Давід Сассолі та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.  

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