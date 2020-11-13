 ЄС: Припинення боїв у Нагірному Карабаху - лише перший крок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2020

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Новини

ЄС: Припинення боїв у Нагірному Карабаху - лише перший крок

Євросоюз вітає припинення вогню в Нагірному Карабаху, але вважає його лише початком повного врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Руйнування у Степанакерті після боїв за Нагірний Карабах

Руйнування у Степанакерті після боїв за Нагірний Карабах

Євросоюз вітає припинення боїв у Нагірному Карабаху та довкола цього регіону, але називає їх лише першим кроком до врегулювання конфлікту. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, опублікованій від імені всього блоку в четвер, 19 листопада. Цього дня міністри закордонних справ усіх 27 держав ЄС проводять відеоконференцію, де Нагірний Карабах є однією з тем обговорення, повідомляє кореспондент DW.

ЄС закликав "усі сторони" "суворо" дотримуватися припинення вогню, досягнутого між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Росії. "Припинення боїв - лише перший крок до завершення тривалого конфлікту довкола Нагірного Карабаху. ЄС вважає, що слід поновити зусилля для досягнення всеохопного та стійкого врегулювання конфлікту шляхом переговорів, включно і в питанні статусу Нагірного Карабаху", - говориться у заяві.

Інфографіка: Нагірний Карабах після війни восени 2020 року

Нагірний Карабах повинні залишити всі іноземні бійці

Боррель наголосив, що "всі регіональні гравці" повинні утриматися від дій або риторики, яка би могла поставити під загрозу припинення вогню. "ЄС також закликає до повного та невідкладного виведення всіх іноземних бійців з регіону", - додається у заяві. Утім, кому саме адресовані ці слова, не вказується.

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У ЄС також вважають дуже важливим створення умов для безпечного повернення біженців, яким довелося залишити свої домівки. "У ЄС наголошують важливість збереження та відновлення культурної та релігійної спадщини в Нагірному Карабаху та довкола нього. Будь-які воєнні злочини, які могли бути скоєні, необхідно розслідувати", - додав Боррель. Тим часом ЄС готовий і надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалому населенню.

Нагадаємо, бойові дії за Нагірний Карабах почалися 27 вересня цього року. За їхніми підсумками Азербайджан повернув собі контроль над значною частиною територій у Нагірному Карабаху та довкола нього, втрачених Баку на початку 1990-х років. 10 листопада набрала чинності угода про припинення вогню, виконання якої контролюватимуть російські військові.

Дивитись відео 05:20

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