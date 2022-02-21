ЄС наклав санкції на трьох депутатів Держдуми РФ від анексованого Криму

Рада Європейського Союзу (ЄС) у понеділок, 21 лютого, запровадила санкції проти ще п’ятьох осіб за підрив територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Троє з них є депутатами Державної думи Російської Федерації, яких обрали від анексованого Криму на виборах у вересні 2021 року. Інші двоє працювали головою та заступником голови так званої Севастопольської "виборчої комісії".

Під санкції потрапили депутати Держдуми РФ Олексій Черняк, Леонід Бабашов і Тетяна Лобач. Усі вони є членами партії "Єдина Росія". До 2014 року Черняк і Лобач були членами української "Партії регіонів". Їхні активи в ЄС будуть заморожені. Також їм заборонили в'їжджати до країн Євросоюзу.

Всього санкції ЄС щодо порушення територіальної цілісності України запроваджені щодо 193 людей та 48 організацій.

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Анексія Криму РФ

Росія анексувала український Крим наприкінці лютого - на початку березня 2014 року. Бійці російських спецпідрозділів у формі без розпізнавальних знаків блокували будинки Ради міністрів та Верховної ради Автономної Республіки Крим, а згодом взяли під контроль всю територію півострова.

16 березня 2014 року відбувся ініційований Москвою так званий "референдум про статус Криму", після якого український регіон анексувала Росія.

У грудні 2016 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, згідно з якою РФ - держава-окупант, а півострів - "тимчасово окупована" територія.