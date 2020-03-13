ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
Єврокомісія опублікувала пропозиції щодо майбутнього "Східного партнерства". Зокрема, в Брюсселі хочуть допомогти долати наслідки пандемії коронавірусу в країнах програми, до якої входить і Україна.
Єврокомісія обіцяє допомогти країнам програми "Східного партнерства", до якої входить і Україна, долати наслідки кризи, спричиненої пандемією нового коронавірусу. Про це йдеться у пропозиціях щодо майбутнього "Східного партнерства", ухвалених Єврокомісією у середу, 18 березня. Засідання Єврокомісії вперше в історії відбулося у форматі відеоконференції, повідомив голова пресслужби інституції Ерік Мамер.
"Ми допоможемо вам побудувати сильніші економіки та забезпечити зростання, створити робочі місця, приваблюючи прямі іноземні інвестиції та посилюючи зв'язки у транспорті, енергетиці та в екологічних питаннях. Ми працюватимемо тісно, аби дати відповідь на виклики сьогодення, включно з пандемією COVID-19", - заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
Єврокомісія пропонує підтримати модернізацію медичних закладів у країнах "Східного партнерства", підготовку медичного персоналу, просування цифрових технологій в охороні здоров'я. "Це включатиме підтримку для того, аби краще реагувати на інфекційні та неінфекційні хвороби, як-от у випадку коронавірусного захворювання (COVID-19)", - йдеться у документі Єврокомісії.
У Брюсселі додали, що ЄС розгляне можливості, як допомогти країнам "Східного партнерства" пом'якшити соціально-економічні наслідки кризи, викликаної коронавірусом, наприклад за допомогою схем підтримки малого та середнього бізнесу.
Для набуття чинності пропозиції Єврокомісії повинні будуть ще затвердити держави-члени ЄС. Як відомо, програма Євросоюзу "Східне партнерство" охоплює шість країн: Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь і Вірменію.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.