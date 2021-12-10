Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту

Влада Києва підписала кредитну угоду на 100 мільйонів євро з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ці кошти підуть на оновлення тролейбусного та вагонного парку метрополітену, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю, 10 грудня.

У представництві Європейського Союзу в Україні зауважили, що Київ став першим містом, яке отримає пряме фінансування від ЄІБ без гарантій від держави. "Це нова модель фінансування, що відповідає стратегії України щодо децентралізації", - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що кошти підуть модернізацію електричного транспорту, який є більш екологічним та енергоефективним.

Кредитний договір, за словами мера Києва Віталія Кличка, є найкращою фінансовою угодою для міста за останні 30 років. Напередодні КМДА повідомляла, що строк запозичення - до 15 років, включно з пільговим періодом у три роки. Гранична відсоткова ставка за користування кредитними коштами складе 1,85 відсотка річних у євро.

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Нові тролейбуси та вагони метро

Залучені кошти спрямують на придбання міського електротранспорту для комунальних підприємств "Київський метрополітен" та "Київпастранс". Зокрема, тролейбусів великої та особливо великої місткості: 65довжиною понад 11,9 метра та 72 - довжиною понад 18,5 метра. "Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб із інвалідністю", - йдеться на сайті КМДА.

Також планується придбати 50 нових вагонів метро вартістю до 50 мільйонів євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.

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Нагадаємо, в листопаді столична влада повідомила про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва до 20 гривень замість восьми. Такий крок пояснили тим, що нинішня ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу, який становить 22 гривні.

Втім, згодом Кличко пообіцяв не переглядати тарифи на транспорт до кінця опалювального сезону.