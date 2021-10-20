У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті

Влада Києва планує підвищити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Наразі формують економічне обґрунтування тарифу. Про це повідомив у середу, 20 жовтня, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Це непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, за умов підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на нинішньому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу", - зауважив Поворозник.

Наразі місто очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього, за словами Поворозника, буде сформовано обґрунтовану вартість проїзду і пропозицію подадуть на обговорення громадськості. Раніше він казав, що процедура зміни тарифу на проїзд може зайняти від двох до трьох місяців.

Поворозник зазначив, що влітку вартість проїзду зросла у багатьох містах України - у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших, у той час як київська влада відтягувала момент підвищення тарифів. Він наголосив, що влада міста вжила заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносії для населення, але збільшувати фінансування на й без того дотаційний громадський транспорт, мовляв, неможливо. Утім, чиновник пообіцяв, що всі наявні пільги на проїзд для киян збережуться.

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Собівартість проїзду

Підвищити проїзд у громадському транспорті Києва ще у травні вимагали профспілки двох комунальних підприємств Києва - "Київський метрополітен" і "Київпастранс". У підприємствах підрахували, що на 2021 рік економічно обґрунтований тариф для одноразового проїзду в метро становить 21,05 гривні. Проїзд у трамваї, тролейбусі та автобусі, за цими розрахунками, має коштувати 25,18 гривні, а у міській електричці - аж 78,90 гривні. Це в рази більше за нинішній тариф. На даний момент квиток на одноразовий проїзд на всіх видах комунального транспорту в Києві коштує 8 гривень. Водночас мер Києва Віталій Кличко озвучував інші оцінки собівартості проїзду в громадському транспорті української столиці - 15 гривень.

Тоді проти підвищення тарифів виступила київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України. Також на заяви столичних перевізників відреагували кияни, які у петиції на сайті Київради попросили владу не допустити підвищення тарифів.

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