Тарифні ігри. До яких цін на проїзд готують жителів Києва

Одноразова поїздка - 20 гривень замість восьми, місячний безлімітний проїзний - майже три тисячі замість 1300 гривень. Такі нові тарифи 16 листопада представили киянам у Київській міській держадміністрації. Їхнє запровадження запланували на січень 2022 року.

"Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року - вимушений крок", - заявив мер української столиці Віталій Кличко. А його перший заступник Микола Поворозник уточнив деталі такої ініціативи. Мовляв, нинішня ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу, який становить 22 гривні. А останнє підвищення відбулося аж у 2018 році - з чотирьох до восьми гривень. Відтак, пояснюють у КМДА, місто просто змушене підвищити ціни.

Уже наступного дня після таких передноворічних новин для киян Кличко заявив про свою "чітку позицію мера" і пообіцяв не переглядати тарифи до кінця опалювального сезону.

Чи є підстави для підвищення вартості проїзду та чого очікувати киянам, з'ясовувала DW.

Збитковий комунальний транспорт

Про підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві заговорили на тлі карантинних обмежень у столиці. Після коронавірусних локдаунів комунальні перевізники міста "Київпастранс" та "Київський метрополітен" забили на сполох через зменшення пасажиропотоку і доходів, та почали просити місто підняти тарифи.

"Недоотримання доходів призвело до погіршення його ("Київпастрансу". - Ред.) фінансово-економічного стану, ризику значної затримки виплати заробітної плати працівникам та погіршення матеріально-технічної бази", - пояснювали у травні 2021 року DW у "Київпастрансі", якому належать столичні автобуси, тролейбуси та трамваї. Однак про мільйонні збитки комунальників йшлося задовго до пандемії, а дотація міського транспорту - це звична практика багатьох європейських міст, вказують експерти. То ж чи варто взагалі у такому разі вказувати на собівартість проїзду?

Громадські перевезення - послуга чи бізнес?

Підвищувати ціни у столичному транспорті необхідно і це обов'язково відбудеться, вважає віцепрезидент громадської організації "Український транспортний союз" Володимир Балін. "Вартість має бути економічно обґрунтованою. В будь-якому місті Європи перевезення менше одного євро немає, а у нас рухомий склад, який вартує як у Європі, паливо як у Європі, єдине, що зарплатня менша, але це наша біда", - каже співрозмовник DW.

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Громадський транспорт має функціонувати не тільки як бізнес, а насамперед виконувати соціальну функцію, переконаний натомість директор українського аналітичного центру CEDOS, експерт з міського розвитку Іван Вербицький. "Ідея про те, що доходи від квитків мають покривати витрати комунального транспорту - не дуже правильна. Він повинен фінансуватися з бюджету, бо громада зацікавлена в тому, щоб міський транспорт існував, був доступним і комфортним", - каже фахівець. За його словами, величезні питання викликає взагалі система розподілу бюджетних коштів у Києві. "Варто подивитися на альтернативні речі, на які, можливо, не треба витрачати кошти - шулявську розв'язку, наприклад, чи ще один скляний міст. Можливо, для киян доступний транспорт важливіший? Але такого обговорення немає", - нарікає Вербицький.

Підвищиться або проїзд, або "комуналка"

У 2021 році дотація комунального транспорту у Києві з міського бюджету склала 4,5 мільярда гривень. "Це велика сума, бо ж бюджет складається з багатьох компонентів і там основні питання - це життєдіяльність міста, житлово-комунальні послуги", - пояснив DW заступник голови КМДА Микола Поворозник. Нові ціни на проїзд дозволять місту у наступному році суттєво "зекономити" на підтримці комунальників. "Дотація у 2022 році у разі підвищення тарифів буде близько двох мільярдів гривень", - каже представник міської влади. За його словами, очікувану економію дотацій влада натомість планує спрямувати на "паливно-енергетичний комплекс". Загалом бюджет 2022 року Києва становитиме близько 65 мільярдів гривень.

Киян готують до нових тарифів у транспорті

"Влітку ми прийняли рішення не піднімати тарифи до початку опалювального сезону, тому що не розуміли, скільки коштуватиме газ і як місто входитиме в опалювальний сезон. Враховуючи те, що велика кількість коштів міського бюджету йде на врегулювання тарифу на тепло, житлово-комунальні послуги, у нас немає іншого виходу, як переглядати ціни на транспортні перевезення", - прокоментував він.

"Ми поставлені перед вибором - або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд", - констатував своєю чергою Віталій Кличко.

Усі на авто і маршрутки?

Принаймні до кінця опалювального сезону міська влада обіцяє не переглядати тарифи. Однак про повну відмову від цієї ідеї не йдеться. До того ж, на тлі здорожчання громадського транспорту киянам варто очікувати і підвищення цін на маршрутні таксі. Не виключає такої можливості і Микола Поворозник з КМДА. "Не може підприємство працювати собі у збиток. Але вони не можуть підняти (тарифи - Ред.), не обґрунтувавши свої затрати", - коментує ситуацію з приватними перевізниками чиновник.

Експерт Володимир Балін теж прогнозує, що слідом за ініціативою влади про економічну необґрунтованість тарифів заявлять і приватні перевізники, які покривають більшість маршрутів у Києві. "Маршрутки продовжать існувати в паралельній реальності і деякий час їхня привабливість підвищиться, як у 2018 році, коли люди перестали користуватися муніципальним транспорт на користь маршруток", - зазначає Іван Вербицький.

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Він також переймається через те, що у такій ситації все більше людей обиратимуть автомобілі, що погіршить ситуацію з заторами в місті.

Це побоювання розділяє й голова ГО "Велодень Київ" Анна Даниленко. "Якщо не розвивається громадський транспорт, його недостатньо, він незручний і не вигідний - люди, які можуть собі дозволити обирати машини, будуть обирати їх. Це тепер буде економічно вигідніше", - звертає увагу вона. Даниленко наводить дані, що у 2021 році у Києві зросла кількість автівок і зараз цей показник становить приблизно 400 машин на тисячу киян. За словами експертки, заплановане здорожчання транспорту жодним чином "не запускає якісні зміни у розвитку громадського транспорту".

Чи буде різке подорожчання?

Іван Вербицький до того ж критикує ініціативу влади зробити пільговим проїзд у громадському транспорті для власників "Картки киянина" - яку можуть отримати лише ті, хто офіційно працює чи зареєстрований у місті. "Кілька місяців тому було запроваджено нову систему "Київ цифровий", а тут через короткий проміжок часу нас хочуть знову перевести на нову систему. Це щонайменше непослідовна політика і не дуже дружній до користувачів сервіс. Не варто робити таких різких змін", - вважає Вербицький.

Експерти не виключають, що київська влада подібними заявами придивляється до реакції киян. "Якби не коментар мера про те, що подорожчання не буде і це тільки проєкт рішення - під КМДА зібрався би справжній транспортний майдан", - каже Анна Даниленко. На найближчі дні міські активісти уже анонсували кілька акцій протесту біля КМДА через нові тарифи. Тим часом Володимир Балін вважає, що підвищення не уникнути, однак можна чекати і на менші тарифи від заявлених. "Думаю, що після певної процедури тариф буде не 20 гривень, ми готуємося все-таки до 12-15 гривень реальної ціни", - прогнозує він.