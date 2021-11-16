Проїзд у транспорті Києва подорожчає більш ніж удвічі з січня 2022 року

Разовий проїзд у міському громадському транспорті Києва з початку наступного року становитиме 20 гривень. Для власників "Картки киянина" тариф буде нижчим - 12 гривень, а для жителів міста, які використовують електронний квиток - від 15 до 20 гривень. Встановити такі тарифи Київська міська державна адміністрація (КМДА) планує з 1 січня 2022 року, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у вівторок, 16 листопада.

"Столиця змушена підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 гривень при купівлі разового квитка", - наводить слова Поворозника пресслужба КМДА у Facebook.

Для пасажирів, які купують поїздки з допомогою електронного квитка, вартість проїзду складатиме від 15 гривень (при купівлі 50 поїздок) до 20 гривень (при купівлі 1-9 поїздок).

За умови придбання місячного проїзного квитка вартість однієї поїздки становитиме від 14,20 гривень в залежності від його типу. Також в обігу залишаться проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24, 48 та 72 години.

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Обґрунтований тариф ще вищий, кажуть у КМДА

Як зазначив Поворозник, діюча вартість проїзду - 8 гривень за умови купівлі разового квитка - давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП "Київпастранс", економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті зараз становить 22,30 гривні. За розрахунками КП "Київський метрополітен", у метро - 22 гривні.

"Ми розуміємо, що це велике фінансове навантаження на пасажирів, тому при розрахунку нових тарифів одне із завдань - залишити транспортні послуги диференційованими із системою знижок", - сказав він.

Наразі жителі Києва мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривні і деякий час користуватися транспортом за старими цінами, зазначив Поворозник.

Нагадаємо, підвищити вартість проїзду у громадському транспорті Києва ще у травні вимагали профспілки двох комунальних підприємств Києва - "Київський метрополітен" і "Київпастранс". Тоді проти підвищення тарифів виступила київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України. Також на заяви столичних перевізників відреагували кияни, які у петиції на сайті Київради попросили владу не допустити цього.