 Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 07.06.2021

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Культура й стиль життя

Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео)

На тлі пандемії альтернативою переповненим маршруткам в Україні стає легкий персональний транспорт. Але мікромобільність несе загрозу безпеці на дорогах, адже наразі бракує законів та інфраструктури.

Електросамокати - в Україні дедалі популярніші, в Європі вже повсякдення

Електросамокати - в Україні дедалі популярніші, в Європі вже повсякдення

Тренд мікромобільності стрімко набирає обертів не тільки в Києві, а й в інших українських містах-мільйонниках. У столиці на вулиці щоденно виїздить понад 1000 самокатів від чотирьох різних сервісів прокату. Скільки киян користуються власними електроскутерами, наразі ще ніхто не порахував. У цей потік також вливаються велосипедисти та "моноколісники". Лише офіційна спільнота останніх нараховує понад 800 людей. Такий бум мікромобільності викрив чимало проблем в інфраструктурі міст і законодавстві про правила дорожнього руху. Знімальна група DW супроводжувала двох киян на звичних для них маршрутах, аби показати, як вони пересуваються легким персональним транспортом і чи дійсно з ним можна забути про громадський. Дивіться, що з цього вийшло!  

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Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

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Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

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