Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео)

Тренд мікромобільності стрімко набирає обертів не тільки в Києві, а й в інших українських містах-мільйонниках. У столиці на вулиці щоденно виїздить понад 1000 самокатів від чотирьох різних сервісів прокату. Скільки киян користуються власними електроскутерами, наразі ще ніхто не порахував. У цей потік також вливаються велосипедисти та "моноколісники". Лише офіційна спільнота останніх нараховує понад 800 людей. Такий бум мікромобільності викрив чимало проблем в інфраструктурі міст і законодавстві про правила дорожнього руху. Знімальна група DW супроводжувала двох киян на звичних для них маршрутах, аби показати, як вони пересуваються легким персональним транспортом і чи дійсно з ним можна забути про громадський. Дивіться, що з цього вийшло!