Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео)

На тлі пандемії альтернативою переповненим маршруткам в Україні стає легкий персональний транспорт. Але мікромобільність несе загрозу безпеці на дорогах, адже наразі бракує законів та інфраструктури.
Тренд мікромобільності стрімко набирає обертів не тільки в Києві, а й в інших українських містах-мільйонниках. У столиці на вулиці щоденно виїздить понад 1000 самокатів від чотирьох різних сервісів прокату. Скільки киян користуються власними електроскутерами, наразі ще ніхто не порахував. У цей потік також вливаються велосипедисти та "моноколісники". Лише офіційна спільнота останніх нараховує понад 800 людей. Такий бум мікромобільності викрив чимало проблем в інфраструктурі міст і законодавстві про правила дорожнього руху. Знімальна група DW супроводжувала двох киян на звичних для них маршрутах, аби показати, як вони пересуваються легким персональним транспортом і чи дійсно з ним можна забути про громадський. Дивіться, що з цього вийшло!
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