Київ відкладає підвищення цін на проїзд до весни - Кличко

Підвищення вартості проїзду в Києві, яке планувалось з 1 січня 2022 року, не розглядатимуть до завершення опалювального сезону. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко 17 листопада на своїй Facebook-сторінці.

"Питання перегляду тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону розглядатися не буде", - запевнив він. Опалювальний сезон в столиці зазвичай триває до квітня.

Мер вчергове зауважив значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу, та необхідність дотувати комунальний транспорт і утримувати ціни на проїзд у ньому, які в кілька разів нижчі за собіватрість. "Тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 мільярда гривень з міського бюджету", - зазначив Кличко.

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Він запевнив, що "розуміє, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян" та додав, що поки ідею подорожчання лише обговорюють: "Це - проєкт, а не ухвалене рішення". За словами Кличка, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник ініціював публічні консультації щодо нових тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва.

Подорожчання проїзду заплановане у декілька разів

16 листопада КМДА заявила, що разовий проїзд у міському громадському транспорті Києва з початку наступного року становитиме 20 гривень, для власників "картки киянина" - 12 гривень.

Як зазначив Поворозник, нинішня вартість проїзду - 8 гривень за умови купівлі разового квитка - давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками комунального підприємтсва "Київпастранс", економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті зараз становить 22,30 гривні, а за розрахунками КП "Київський метрополітен", у метро - 22 гривні.

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У регулятора є питання до міської влади Києва

Своєю чергою голова Державної регуляторної служби (ДРС) Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві Кличко мав би отримати позицію ДРС. "Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми - рішення не може бути прийнято", - заявив Кучер. Він також наголосив на високій ймовірності скасування акта в судовому порядку в такому разі.



