Які засоби допомагають від COVID-19, а які - ні?

Це діє

Авіган - може скоротити тривалість COVID-19

Японський засіб проти грипу "Авіган" з діючою речовиною фавілавір (фавіпіравір) викликав справжній хайп спершу в Азії, а потім у всьому світі. Взагалі-то медикамент застосовують для лікування грипу, але він дієвий проти різних РНК-вірусів. 2014 року його успішно застосовували для лікування вірусу Ебола. У 2016 році японський уряд доправив фавілавір як гуманітарну допомогу для подолання епідемії Ебола в Гвінеї.

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За наявними даними, медикамент може скоротити тривалість коронавірусної хвороби. Утім, у нього дуже сильні побічні ефекти, як-от анафілактичний шок чи запалення легенів.

Дексаметазон - лише в правильний момент

Протизапальний препарат дексаметазон, за даними досліджень, знижує смертність серед пацієнтів з COVID-19, які хворіють понад сім днів та підключені до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Німецький Інститут Роберта Коха та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендують лікувати таких пацієнтів за допомогою цього препарату.

Утім, дексаметазон не варто застосовувати для лікування пацієнтів із помірними симптомами або надто рано. "Якщо використовувати його зарано, це призводитиме до послаблення імунної системи чи її блокування. Таким чином можна спровокувати більш тяжкий перебіг хвороби", - повідомила медіакомпанії NDR у жовтні директорка Інституту медичної вірусології при Університетській клініці Франкфурта-на-Майні Сандра Цізек (Sandra Ciesek).

Це не діє

Гідрохлорокін - жодних позитивних ефектів

На активну речовину гідрохлорокін, давній засіб проти малярії, на початку пандемії покладали великі надії. Тоді ж його і почали застосовувати на практиці. Та зараз Німецький федеральний інститут медикаментів та медичних продуктів застерігає від використання цього препарату для лікування COVID-19. "Стан пацієнтів, для лікування яких застосовуєються гідрохлорокін, потрібно уважно моніторити через побічні дії, які може викликати медикамент", - повідомляє інститут на своєму веб-сайті. Але головне: позитивний ефект препарату під час лікування коронавірусної хвороби доведений не був. Про це повідомляла також ВООЗ.

Надії на препарат під малярії гідрохлорокін не справдилися

Щодо цього точаться дискусії

Артемізинін - рослинна надія

На початку пандемії трав'яний напій з Мадагаскару під назвою Covid Organics викликав справжній фурор. Напій виготовлений на основі діючої речовини артемізинін, яка міститься в полинові. Утім, серйозних наукових досліджень щодо дієвості Covid Organics поки що немає.

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Група науковців на чолі з Петером Зееберґером (Peter Seeberger), керівником відділу біомолекулярних систем в Інституті вивчення колоїдів та міжфазових поверхонь Товариства імені Макса Планка змогла, принаймні в пробірці, підтвердити дієвість екстрактів полину проти коронавірусу. Поки що результати дослідження були опубліковані лише як так званий препринт, тобто вони ще не оцінені наукової спільнотою.

На даний час у Мексиці триває друга фаза досліджень за участі 360 людей, мета якої оцінити дієвість полину однорічного в контексті COVID-19. Утім, результати дослідження поки не опубліковані.

У розмові з DW Зееберґер зазначив, що є достатньо даних, аби детальніше вивчити дію артемізиніну на коронавірус з наукової точки зору. Утім, він застерігає від вживання чаїв із полину в надії запобігти чи вилікувати COVID-19. "У клінічних дослідженнях дієвість станом на зараз не доведена", - каже він.

На Мадагаскарі надії покладають на препарат на основі полину

Тоцилізумаб та сарілумаб - суперечливі дослідження

Дієвість антиклітинних препаратів тоцилізумаб та сарілумаб наразі є спірною. Зазвичай ці медикаменти застосовують для лікування ревматичного артриту. За даними нещодавно оприлюдненого препринту, препарати ефективно знижують смертність пацієнтів із COVID-19, що перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Уряд Великобританії планує в майбутньому використовувати ці препарати для лікування коронавірусної хвороби.

Утім, автори іншого дослідження, що проводилось серед пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, дійшли висновків, що ці медикаменти насправді не знижують смертність.

Івермектин - диво-препарат чи ні?

Щодо медикаменту івермектин також має місце суперечлива інформація. Якщо в Латинській Америці препарат, який взагалі-то використовується для боротьби з паразитами, як-от вошами, глистами чи збудниками лишаю, називають "диво-засобом проти коронавірусу", то ВООЗ та Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (USFDA) не радять застосовувати його для лікування COVID-19. Там кажуть, що для доведення дієвості івермектину для профілактики та лікування коронавірусної хвороби потрібні подальші дослідження.

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Натомість спілка лікарів-реаніматологів США після аналізу наявних клінічних даних дійшла висновку, що медикамент може суттєво зменшити вірусне навантаження та прискорює одужання пацієнтів із легким та помірним перебігом хвороби. А у випадку з важкими формами захворювання препарат, за цими даними, зменшує необхідність госпіталізації та знижує смертність.

Деякі медикаменти знижують смертність від COVID-19

Засоби для полоскання горла та спреї для носа - дія не доведена

Німецьке товариство лікарняної гігієни рекомендує для профілактики полоскати горло певними розчинами. Ідея полягає в тому, що полоскання вбиває віруси в глотці, тож якщо пацієнт заразний, таким чином знижується небезпека інфекції для інших.

Речник товариства Петер Вальґер (Peter Walger) у розмові з DW наголошує: "Звісно, таким чином не можна дістатися до вірусів, поки вони перебувають у клітинах. Тобто це не подолання інфекції, а винищення вільних вірусів, які - під час кашлю чи дихання - є основою нового зараження".

Те саме стосується спреїв для носа, що мають противірусну дію. Приміром, препарат алговір - один із тих, про які багато говорили в контексті профілактики COVID-19.

У Великобританії в 1939 році за допомогою полоскання намагалися запобігти поширенню грипу в армії

Конкретним приводом для рекомендації в Німеччині стало дослідження групи науковців з Бохума та інших, каже Вальґер. У реакційній пробірці вони змогли довести, що різноманітні розчини для полоскання горла зменшують кількість коронавірусів.

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ВООЗ та спілки стоматологів Німеччини ще з серпня рекомендують, аби пацієнти полоскали рот відповідними розчинами перед тим, як їм надаватимуть стоматологічні послуги. Утім, там наголошують, що жодне клінічне дослідження поки що не довело, що розчини для полоскання допомагають також побороти вірус, який уже є в організмі людини.

Вченими також не доведено, що розчини дійсно дістають ті місця в організмі, де накопичується найбільше вірусів.

Дональд Трамп приймав ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби

Ремдесивір - доказів бракує

Президент США Дональд Трамп приймав ремдесивір після того, як заразився коронавірусом. Утім, дієвість препарату для лікування COVID-19 під питанням. У Німеччині його застосування рекомендують лише за певних умов, застосовують препарат і в США. Там посилаються на дослідження, згідно з якими медикамент скорочує тривалість хвороби.

З точки ж зору ВООЗ, немає достатньо доказів, щоб рекомендувати використання ремдесивіру.