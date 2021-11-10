 Як Білорусь видає візи мігрантам? (15.11.2021) | Усі сюжети | DW | 15.11.2021

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Як Білорусь видає візи мігрантам? (15.11.2021)

В'їзну візу до Білорусі, за словами біженців, отримати дуже просто. Ось що розповідають ті, хто намагається потрапити з Білорусі на територію ЄС.

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