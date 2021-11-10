Як Білорусь видає візи мігрантам? (15.11.2021)

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В'їзну візу до Білорусі, за словами біженців, отримати дуже просто. Ось що розповідають ті, хто намагається потрапити з Білорусі на територію ЄС.
Олександр Лукашенко запропонував вивезти мігрантів з білоруського кордону літаками "Белавіа" до Німеччини, і зазначив, що 2-3 тисячі мігрантів - не проблема для ЄС.
Анґела Меркель і Олександр Лукашенко розмовляли майже годину телефоном про проблему мігрантів на білоруському кордоні.
Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Рада ЄС розширила список критеріїв, за якими можуть запроваджуватися санкції щодо Білорусі. До них додали інструменталізацію мігрантів. Санкції планують ухвалити пізніше.
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