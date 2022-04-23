WSJ: Росія намагається приховати вплив західних санкцій

Протягом останніх кількох днів російська влада не оприлюднювала даних про державний борг, торговельну статистику та нафтовидобуток. Водночас російський центробанк дозволив місцевим банкам тимчасово не публікувати фінансову звітність за російськими стандартами, а законодавці працюють над законопроєктом, що забороняє кредиторам обмінюватися даними з іноземними державами. Потенційна тенденція до засекречення інформації є частиною зусиль влади РФ, що спрямовані на захист економіки та вітчизняних компаній від подальших санкцій Заходу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, пише газета The Wall Street Journal у суботу, 23 квітня.

Обмеженість даних означає, що Вашингтон та Брюссель матимуть менше розуміння, як санкції впливають на російську економіку. В результаті їм буде складніше знаходити нові цілі для обмежувальних заходів та розробляти майбутні пакети санкцій. "Вони намагаються приховати економічну картину, - вважає заступниця головного економіста Інституту міжнародних фінансів (IIF) Еліна Рибакова. - У нас є заборони на російські ЗМІ, і тепер те саме стосується доступу до статистики. Залізна завіса опускається з обох боків".

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Обмеження можуть приховувати кризу у банківській сфері

Минулого тижня, зокрема, відомство міністерства енергетики Росії, що публікує щомісячну статистику видобутку та експорту нафти, повідомило, що "обмежує поширення інформації, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників". Відомство припинило надавати дані про динаміку видобутку нафти що місяця, а також постачання палива з російських НПЗ та газопереробних заводів на внутрішній ринок та на експорт.

Не вся статистика засекречується: уряд, як і раніше, публікує такі основні показники як інфляція, ВВП та низку інших даних. Проте обсяг публікацій скоротився.

Обмеження на дані російських банків можуть приховувати кризу у банківській сфері, зазначає WSJ. У березні російський центробанк вирішив тимчасово скоротити обсяг розкриття звітності, яку публікують кредитні організації на своїх сайтах, а також на сайті регулятора. Це зроблено "для обмеження ризиків кредитних організацій, пов'язаних із запровадженими західними країнами санкціями".

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Шостий пакет санкцій ЄС

Наразі ЄС працює над шостим пакетом санкцій та розглядає різні можливі заходи для завдання удару по російській нафтовій промисловості, такі як запровадження ембарго на поставки деяких продуктів нафтопереробки та оподаткування імпорту. Як заявив 22 квітня голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, жодна з пропозицій поки що не отримала повної підтримки всіх країн-членів ЄС.

Припинення публікації даних "може впливати на підготовку санкцій, особливо фінансових санкцій за відсутності важливої ​​інформації", сказала WSJ Марія Шагіна, співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин (FIIA).