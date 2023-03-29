World Press Photo: Фото з пологового в Маріуполі - справжні

29 березня стало відомо, хто став переможцем регіонального етапу World Press Photo 2023. Серед найкращих робіт - фоторепортаж Євгена Малолєтки. DW поговорила з директоркою одного з найпрестижніших фотоконкурсів у світі.

У середу, 29 березня, було оголошено 24 переможців регіонального етапу престижного міжнародного конкурсу World Press Photo. Про найкращих фотографів 2023 року DW поговорила з виконавчою директоркою World Press Photo Foundation Джуманою Ель Зейн Хурі.

DW: Яка фотографія справила на Вас найсильніше враження?

Джумана Ель Зейн Хурі: Важко сказати, який знімок нам сподобався найбільше. Багато різних і з різних причин. Було дуже складно обирати. Але є один знімок, який заторкнув мене до глибини душі. Цю фотографію з Азії було нагороджено заохочувальною премією (honorable mentions). Знімок із Ірану. Це дуже сильна фотографія. На ній жінка сидить - без хіджабу. Вона дивиться на нас, і її погляд каже: "Погляньте на мене, я наражаю себе на небезпеку - щоб боротися за свої права". І ця жінка - символ боротьби не лише жінок в Ірані, а й у всьому світі - скрізь, де жінкам доводиться вести тяжку боротьбу, обстоюючи свої права. Мене досі пронизує біль, коли я думаю про цю фотографію.

World Press Photo 2023 / "Iran Untitled": дівчина в центрі Тегерана Фото: Ahmad Halabisaz

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Ця фотографія одразу впадає у вічі. Модно одягнена молода жінка серед чорних одеж навколо... Фотографії World Press Photo - це дзеркало нашого світу. Світ у вогні? Вам не страшно було дивитися на ці знімки?

Наш світ зараз, безперечно, не можна назвати красивою картинкою, на яку приємно дивитися. У нас усього 24 переможці, яких ми відібрали та яким буде вручено нагороди. Це був дуже складний вибір для журі. Яку історію ми хочемо відзначити? Минулого року сталося так багато важливих подій у глобальному масштабі. Війна в Україні, протести в Ірані, - це були справді історичні події. Тому журі вирішило, що фотографії переможців мають відбивати саме їх. Це перше. Другий момент: важливо було відобразити різні теми. Тому ми бачимо і війну, і екологію й інші історії. Ну і, звісно, футбол в Аргентині! Ми внесли до загальної палітри більш позитивну історію.

Звісно, однією з головних тем стала війна в Україні. Двоє фотографів перемогли у головній категорії.

І ще один отримав заохочувальний приз. Він також знімав в Україні. Це було рішення регіонального журі - зробити війну в Україні однією з центральних тем у регіоні. Міжнародне журі конкурсу також підтримало цю ідею. І, звичайно, кількість самих фотографій та робіт, надісланих на конкурс із даної тематики, говорила сама за себе.

World Press Photo 2023 / "Ukraine War Wounds" Еміліо Моренатті Фото: Emilio Morenatti/AP

А чому переміг саме Євген Малолєтка? Цей фотограф уже був удостоєний багатьох престижних нагород за останній рік. Малолєтка - найкращий фотограф, який знімає війну в Україні?

Це рішення незалежного журі, глобального. Коли журі оцінює фотографії та ухвалює рішення, воно розглядає лише самі знімки та їхню якість. Члени журі обирали переможця не за кількістю вже наявних нагород і не за тим, що собою являє сам фотограф як людина, а лише за його роботами.

Минулого року ми вже розмовляли про цього українського фотографа, якого російські ЗМІ не раз звинувачували у фейках. Ішлося якраз про фотографії з пологового будинку в Маріуполі. Якщо міжнародне журі конкурсу World Press Photo оголошує своїм переможцем Євгена Малолєтку, то сумнівів у тому, що ці знімки - правда, більше ні в кого не може бути?

Звичайно, жодних сумнівів немає. Ми інвестували багато часу, щоб у цьому переконатися. Це справжні фотографії.

World Press Photo 2023 / "Ukraine Yana and Victor" - робота грецького фотографа Алкіса Константінідіса Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

Сучасна фотографія змінює нашу перспективу на події, що відбуваються?

Візьміть фотографію Яни та Віктора... Вона показує, як ця війна, про яку ведеться так багато геополітичних дискусій, позначилася на житті простих людей. Вони просто йшли за продуктами і втратили життя. Цей чоловік, який втішає жінку, що втратила свою другу половину. У руках він тримає сумки. Такий шматочок нормального життя на тлі ненормальних подій... Я не знаю, чи змінюють ці знімки щось, але дуже сподіваюся, що вони сприяють дискусії.