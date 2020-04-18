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World Press Photo

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "World Press Photo".

Незалежна та некомерційна організація World Press Photo була заснована 1955 року. Щороку ця організація, штаб-квартира якої розташована в Амстердамі, проводить міжнародний фотоконкурс, який вважається найбільшим і найпрестижнішим у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

World Press Photo 2020 - найкращі фотографії року (фотогалерея) 18.04.2020

Щороку журі World Press Photo обирає світлину року та найкращі фотороботи у різних номінаціях. У добірці DW - світлини-переможці 2020 року, які найбільше вражають.
Фотогалерея: World Press Photo 2020 - найкращі фотографії року

Фотогалерея: World Press Photo 2020 - найкращі фотографії року 18.04.2020

Щороку журі World Press Photo обирає світлину року та найкращі фотороботи у різних номінаціях. У добірці DW - світлини-переможці 2020 року, які найбільше вражають.
Фотогалерея: World Press Photo 2019 - найкращі фотографії року

Фотогалерея: World Press Photo 2019 - найкращі фотографії року 12.04.2019

Щороку журі World Press Photo, незалежної некомерційної організації, відзначає найкращі фотороботи у восьми номінаціях. У фотодобірці DW - цьогорічні переможці та світлини, які запам'яталися.
Найкращі фотографії конкурсу World Press Photo 2019

Найкращі фотографії конкурсу World Press Photo 2019 12.04.2019

Щороку журі World Press Photo, незалежної некомерційної організації, відзначає найкращі фотороботи у восьми номінаціях. У фотодобірці DW - цьогорічні переможці та світлини, які запам'яталися.
Війна в Україні очима лауреата World Press Photo

Війна в Україні очима лауреата World Press Photo 16.04.2018

Російський фотограф Валерій Мельников цього року отримав вже другу нагороду престижного конкурсу за серію робіт про Україну. Він розповів DW, як війна змінила його ставлення до фотографії.
Фотогалерея: Переможці найпрестижнішого фотоконкурсу World Press Photo 2018

Фотогалерея: Переможці найпрестижнішого фотоконкурсу World Press Photo 2018 13.04.2018

"Венесуельська криза" Рональдо Шемідта стала найкращим фото 2018 року. Світлина не лише сильна в емоційному плані, але і має потужний символічний характер, зазначили в журі конкурсу.
Переможці World Press Photo 2018

Переможці World Press Photo 2018 13.04.2018

Вони хвилюють, шокують та вражають. Фотографії, які отримали нагороду 2018 року, відкривають цілий світ, сповнений страждань, війни, насильства та бідності. Ми представляємо вам фото переможців.
Переможець World Press Photo: Незалежна журналістика для мене важливіша за нагороду

Переможець World Press Photo: Незалежна журналістика для мене важливіша за нагороду 14.02.2017

Перемогу на фотоконкурсі World Press Photo 2017 Бурхану Озбіліджі забезпечив знімок убивці російського посла в Туреччині. В інтерв'ю DW лауреат розповів про справжні цінності для нього.

Обличчя ненависті: фото року World Press Photo Award (13.02.2017) 13.02.2017

На конкурсі World Press Photo Award переміг знімок смертельного нападу на російского посла в Туреччині у грудні 2016-го. Журі назвало фото "вибуховою картиною, яка відображає ненависть нашого часу". Зруйнований Донбас очима російського фотографа інформагенції Sputnik теж серед переможців міжнародного конкурсу.

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017

Лауреати конкурсу World Press Photo - 2017 13.02.2017

Журі World Press Photo оголосило лауреатів найпрестижнішого міжнародного фотоконкурсу. Ми пропонуємо найцікавіші знімки. Вибір DW.
На World Press Photo переміг знімок убивства російського посла в Анкарі

На World Press Photo переміг знімок убивства російського посла в Анкарі 13.02.2017

Журі назвало знімок турецького фотографа Бурхана Озбіліджі "вибуховою картиною, яка відображає ненависть нашого часу". Загалом на конкурс цього року надійшло понад 80 тисяч фотографій зі 125 країн світу.
Фото Уоррена Річардсона, переможець премії World Press Photo 2016

Премію World Press Photo Award здобуло фото дитини, яку передають під колючим дротом 19.02.2016

Фотографія чоловіка, який передає дитину під колючим дротом на сербсько-угорському кордоні, виграла престижну міжнародну премію World Press Photo Award. Це фото - уособлення нинішньої міграційної кризи в Європі.