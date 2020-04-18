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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "World Press Photo".
Незалежна та некомерційна організація World Press Photo була заснована 1955 року. Щороку ця організація, штаб-квартира якої розташована в Амстердамі, проводить міжнародний фотоконкурс, який вважається найбільшим і найпрестижнішим у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На конкурсі World Press Photo Award переміг знімок смертельного нападу на російского посла в Туреччині у грудні 2016-го. Журі назвало фото "вибуховою картиною, яка відображає ненависть нашого часу". Зруйнований Донбас очима російського фотографа інформагенції Sputnik теж серед переможців міжнародного конкурсу.
Фотографія чоловіка, який передає дитину під колючим дротом на сербсько-угорському кордоні, виграла престижну міжнародну премію World Press Photo Award. Це фото - уособлення нинішньої міграційної кризи в Європі.