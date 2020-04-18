На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "World Press Photo".

Незалежна та некомерційна організація World Press Photo була заснована 1955 року. Щороку ця організація, штаб-квартира якої розташована в Амстердамі, проводить міжнародний фотоконкурс, який вважається найбільшим і найпрестижнішим у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.