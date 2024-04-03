Фотографії року - World Press Photo 2024: українка серед переможців
У 2024 році на престижний конкурс World Press Photo надійшло понад 61 тисяча фотографій зі 130 країн. Стали відомі підсумки регіонального етапу. Серед переможців фотографиня з України. DW представляє кілька робіт.
Конфлікту на Близькому Сході присвячені одразу два знімки, відзначені спеціальною премією конкурсу. Це робота Леона Ніла. Ізраїльський військовий дивиться на наслідки різанини, влаштованої ХАМАС на музичному фестивалі в кібуці Реїм. Leon Neal / World Press Photo 2024
Фотокореспондент Мустафа Хассоуна зняв військову операцію Ізраїлю в Секторі Гази. Mustafa Hassouna / World Press Photo 2024
Роботи української фотографині Юлії Кочетової, в яких розповідається про війну Росії проти України, перемогли в категорії "Відкритий формат". Julia Kochetova / World Press Photo 2024
Фотографії Юлії Кочетової - це "щоденник війни очима фотографа з України", наголосили в журі. Julia Kochetova / World Press Photo 2024
Українська фотографиня Юлія Кочетова у своїх роботах показує війну РФ проти України в усіх її проявах. Julia Kochetova / World Press Photo 2024
Серія знімків Йоганни Марії Фріц показує наслідки руйнування Каховської ГЕС на півдні України. Johanna Maria Fritz / World Press Photo 2024
Роботи німецької фотографині Йоганни Марії Фріц перемогли в категорії "Європа. Фоторепортаж". Johanna Maria Fritz / World Press Photo 2024
Роботи фотографа Вана Найгона, що розповідають історію боротьби однієї сім'ї з важким захворюванням, перемогли в регіоні "Азія" в категорії Long-Term Projects. Wang Naigong / World Press Photo 2024
Даніель Чатард переміг у регіоні "Європа" в категорії "Long-Term Projects". У своєму проєкті "Niemandsland" ("Нічийна земля") він з 2017 року документує конфлікт у Німеччині між місцевою владою та екоактивістами, які виступають проти видобутку бурого вугілля. Daniel Chatard / World Press Photo 2024
Гамбахський ліс між Кельном і Аахеном перетворився на символ боротьби екологів проти вугільної промисловості. Фотограф Даніель Чатард зміг встановити контакт з екоактивістами і зафіксувати їх на свою камеру. Daniel Chatard / World Press Photo 2024