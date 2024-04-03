Даніель Чатард переміг у регіоні "Європа" в категорії "Long-Term Projects". У своєму проєкті "Niemandsland" ("Нічийна земля") він з 2017 року документує конфлікт у Німеччині між місцевою владою та екоактивістами, які виступають проти видобутку бурого вугілля. Daniel Chatard / World Press Photo 2024