Українка серед кращих фотографів світу

Українка серед кращих фотографів світу18 квітня 2024 р.
Стали відомі імена чотирьох переможців глобального етапу фотоконкурсу World Press Photo-2024. Їхні фотороботи розповідають про війни на Близькому Сході і в Україні, про еміграцію та деменцію.
Серед переможців глобального етапу українська фотографка Юлія Кочетова. Вона стала лауреаткою в категорії "Відкритий формат" (Open Format). В інтерв'ю DW Юлія наголосила, що "будь-яка нагорода за війну - це великий біль та трагедія". Переміг її мультимедійний проєкт. "Нині мій фокус - теми і люди на межі смерті. І я хочу їх зберегти принаймні на своїх фотографіях", - пояснила Кочетова.
Фотографією ж року стала світлина, що її зробив Мохаммед Салем (Mohammed Salem). На ній 36-річна Інас Абу Маамар тримає тіло своєї племінниці Салі, загорнуте в поліетилен. Дівчинка була вбита в їхньому будинку в секторі Гази внаслідок потрапляння ізраїльської ракети. Під час цієї атаки загинули також мати й сестра дівчинки. Виконавчий директор World Press Photo Foundation Ель Зейн Хурі назвала цю роботу найпотужнішим фото з усіх, надісланих цього року.
"Коли я побачила цю світлину, я зрозуміла, що це вкрай важлива фотографія. Той факт, що фотограф зробив її лише через кілька днів після того, як сам став батьком, надає роботі особливе значення", - заявила DW Джумана Ель Зейн Хурі.
Репортажем року стала робота фотографки з Південної Африки Лі-Енн Ольваге (Lee-Ann Olwage). Вона в своїй творчості досліджує проблему деменції вже понад 10 років. У Мадагаскарі бракує інформації про цю хворобу, тому там часто можна спостерігати стигматизацію людей, котрі мають ознаки втрати пам'яті.
Нагороду World Press Photo за кращий довгостроковий проєкт отримала робота Алехандро Сегарра (Alejandro Cegarra) з Венесуели. "Дві стіни" - це історія про те, як змінювалась, починаючи від 2019 року, політика Мексики стосовно мігрантів. Особистий досвід Алехандро Сегарра, котрий приїхав до Мексики з Венесуели, надає історії особистий характер й глибину розуміння теми, наголосило журі.
Загалом на фотоконкурс World Press Photo у 2024 році надійшло 61062 світлини від 3851 фотографа із 130 країн. Починаючи від 2022 року конкурс World Press Photo проводиться в два етапи, аби запобігти диспропорції в географії. Переможців регіонального етапу оголосили 3 квітня. Серед регіональних переможців 2024 року було 24 проєкти, ще шість робіт журі відмітило заохочувальною премією. Конкурс World Press Photo вперше відбувся 1955 року.