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Українка серед кращих фотографів світу

Марина Борисова
18 квітня 2024 р.

Оголошені переможці фотоконкурсу World Press Photo-2024. Фотографією року стала світлина, на якій зафіксовано палестинку, котра обіймає мертве тіло племінниці. Серед переможців й українська фотографка Юлія Кочетова.

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Одна з робіт Юлії Кочетової, котрі були представлені на конкурсі World Press Photo 2024 в категорії Open Format (Відкритий формат)
Одна з робіт Юлії Кочетової, котрі були представлені на конкурсі World Press Photo в категорії Open Format (Відкритий формат)Фото: Julia Kochetova/2024 World Press Photo Contest

Стали відомі імена чотирьох переможців глобального етапу фотоконкурсу World Press Photo-2024. Їхні фотороботи розповідають про війни на Близькому Сході і в Україні, про еміграцію та деменцію.

Серед переможців глобального етапу українська фотографка Юлія Кочетова. Вона стала лауреаткою в категорії "Відкритий формат" (Open Format). В інтерв'ю DW Юлія наголосила, що "будь-яка нагорода за війну - це великий біль та трагедія". Переміг її мультимедійний проєкт. "Нині мій фокус - теми і люди на межі смерті. І я хочу їх зберегти принаймні на своїх фотографіях", - пояснила Кочетова. 

Ця робота Юлії Кочетової також була представлена на конкурсі World Press Photo 2024 в категорії Open Format (Відкритий формат)
Ця робота Юлії Кочетової також була представлена на конкурсі World Press Photo в категорії Open Format (Відкритий формат)Фото: Julia Kochetova/2024 World Press Photo Contest

Фотографією ж року стала світлина, що її зробив Мохаммед Салем (Mohammed Salem). На ній 36-річна Інас Абу Маамар тримає тіло своєї племінниці Салі, загорнуте в поліетилен. Дівчинка була вбита в їхньому будинку в секторі Гази внаслідок потрапляння ізраїльської ракети. Під час цієї атаки загинули також мати й сестра дівчинки. Виконавчий директор World Press Photo Foundation Ель Зейн Хурі назвала цю роботу найпотужнішим фото з усіх, надісланих цього року. 

Журі конкурсу World Press Photo-2024 визнало цю роботу Мохаммеда Салема фотографією року.
Журі конкурсу World Press Photo-2024 визнало цю роботу Мохаммеда Салема фотографією року. Фото: Mohammed Salem/REUTERS/2024 World Press Photo Contest

"Коли я побачила цю світлину, я зрозуміла, що це вкрай важлива фотографія. Той факт, що фотограф зробив її лише через кілька днів після того, як сам став батьком, надає роботі особливе значення", - заявила DW Джумана Ель Зейн Хурі.

Репортажем року стала робота фотографки з Південної Африки Лі-Енн Ольваге (Lee-Ann Olwage). Вона в своїй творчості досліджує проблему деменції вже понад 10 років. У Мадагаскарі бракує інформації про цю хворобу, тому там часто можна спостерігати стигматизацію людей, котрі мають ознаки втрати пам'яті. 

Робота фотографки з Південної Африки Лі-Енн Ольваге на конкурсі World Press Photos
Робота фотографки з Південної Африки Лі-Енн Ольваге, яка досліджує проблеми деменції, на конкурсі World Press PhotosФото: Lee-Ann Olwage/GEO

Нагороду World Press Photo за кращий довгостроковий проєкт отримала робота Алехандро Сегарра (Alejandro Cegarra) з Венесуели. "Дві стіни" - це історія про те, як змінювалась, починаючи від 2019 року, політика Мексики стосовно мігрантів. Особистий досвід Алехандро Сегарра, котрий приїхав до Мексики з Венесуели, надає історії особистий характер й глибину розуміння теми, наголосило журі. 

World Press Photos 2024
Робота Алехандро Сегарра, представлена на World Press Photos-2024, присвячена міграції й отримала нагороду як кращий довгостроковий проєктФото: Alejandro Cegarra/New York Times/Bloomberg

Загалом на фотоконкурс World Press Photo у 2024 році надійшло 61062 світлини від 3851 фотографа із 130 країн. Починаючи від 2022 року конкурс World Press Photo проводиться в два етапи, аби запобігти диспропорції в географії. Переможців регіонального етапу оголосили 3 квітня. Серед регіональних переможців 2024 року було 24 проєкти, ще шість робіт журі відмітило заохочувальною премією. Конкурс World Press Photo вперше відбувся 1955 року.

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