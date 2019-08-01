У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу

Компанія WhatsApp, що належить концерну Meta Platforms (раніше Facebook. - Ред.), змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після накладання на неї рекордного штрафу ірландським регулятором за порушення правил щодо захисту даних у ЄС. Починаючи з понеділка, 22 листопада, WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, а також про те, як вони використовуються, повідомляє AP.

В оновленій політиці конфіденційності також більш детально пояснюється механізм захисту даних, юридичні підстави їх обробки та взаємодія WhatsApp із Meta. У компанії наголошують, що для користувачів месенджера нічого не зміниться. Зокрема їм не доведеться виконувати жодних додаткових дій або приймати нові умови угод, аби продовжити користуватися WhatsApp.

Штраф за порушення прозорості обміну даними

Заходів щодо зміни політики конфіденційності було вжито після розслідування ірландського регулятора з питань захисту даних щодо використання WhatsApp інформації користувачів. У вересні цього року регулятор дійшов висновку, що компанія порушує правила захисту даних ЄС щодо прозорості обміну особистою інформацією користувачів з іншими компаніями, що належать Facebook (нині Meta. - Ред.), та наклав на WhatsApp штраф розміром у 225 мільйонів євро.

У компанії з рішенням регулятора не згодні та намагаються його оскаржити.

Нагадаємо, що на початку цього року користувачі WhatsApp почали скаржитися на оновлення політики конфіденційності, яке дозволило б WhatsApp передавати особисті дані користувачів компанії Facebook (нині Meta. - Ред.) Через це багато користувачів відмовились від WhatsApp на користь Telegram, Signal або Discord, які вважаються більш безпечними.

Тоді у компанії переконували, що в месенджері використовується наскрізне шифрування, завдяки чому доступ до повідомлень мають лише відправник та одержувач.

Витік даних у WhatsApp

Раніше дослідження DW також продемонструвало, що за допомогою пошуковика Google в інтернеті можна знайти лінки, що ведуть до закритих груп у месенджері WhatsApp. Попри те, що ці пошукові результати було видалено, понад 60 тисяч таких лінків усе ще зберігаються в доступних інтернет-архівах. Ці лінки дозволяють усім, навіть не долучаючись до групи, бачити її заголовок, опис, фото та телефонний номер користувача, який створив групу. Якщо ж до неї долучитися, то можна дізнатися телефонні номери до 256 учасників, а також іншу інформацію.

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