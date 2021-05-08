Вибух біля школи в Кабулі: число загиблих перевищило 50 осіб

Число загиблих внаслідок вибуху поблизу школи на заході столиці Афганістану Кабула перевищило 50 осіб, ще понад 100 людей поранені, повідомив у неділю, 9 травня, представник міністерства внутрішніх справ країни. Раніше повідомляли про понад 30 загиблих. За даними місцевих ЗМІ, число жертв сягнуло 58 осіб, а поранення отримали ще більш ніж 150.
Вибух прогримів напередодні ввечері за 100 метрів від будівлі школи, в якій навчаються близько семи тисяч дітей, і де якраз закінчилася друга зміна, повідомляє інформагенція dpa. За даними МВС, спершу вибухівка спрацювала у припаркованому автомобілі, а коли школярки кинулися врозтіч, пролунали ще два вибухи.
Уряд Афганістану звинуватив у нападі бойовиків екстремістського об'єднання "Талібан", утім таліби заперечують свою причетність до нього. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.
У районі Кабула, де розташована школа, переважно мешкають шиїти. У цій частині міста і раніше на цивільні об'єкти вчиняли збройні напади, відповідальність за які у більшості випадків брало на себе суннітське терористичне угруповання "Ісламська держава".
Суннізм і шиїзм як дві течії ісламу інструменталізують релігійний розкол серед мусульман, що триває уже майже 1300 років.
США та НАТО виводять війська з Афганістану
Напад було скоєно в умовах, коли поліція і військові в Кабулі приведені в стан підвищеної бойової готовності, після того як Вашингтон і НАТО у квітні підтвердили виведення свого контингенту з країни до 11 вересня. Наприкінці квітня виведення підрозділів розпочалося.
У заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту США наголошувалося, що будь-які напади талібів на іноземні війська в період їхнього виведення отримають рішучу відсіч.
Станом на лютий цього року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка" перебували близько 9600 військових НАТО та країн-партнерів. Німеччина має в Афганістані другий набільший контингент після американського - 1100 військових.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк