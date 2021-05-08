Вибух біля школи в Кабулі: число загиблих перевищило 50 осіб

Число загиблих внаслідок вибуху поблизу школи на заході столиці Афганістану Кабула перевищило 50 осіб, ще понад 100 людей поранені, повідомив у неділю, 9 травня, представник міністерства внутрішніх справ країни. Раніше повідомляли про понад 30 загиблих. За даними місцевих ЗМІ, число жертв сягнуло 58 осіб, а поранення отримали ще більш ніж 150.

Вибух прогримів напередодні ввечері за 100 метрів від будівлі школи, в якій навчаються близько семи тисяч дітей, і де якраз закінчилася друга зміна, повідомляє інформагенція dpa. За даними МВС, спершу вибухівка спрацювала у припаркованому автомобілі, а коли школярки кинулися врозтіч, пролунали ще два вибухи.

Уряд Афганістану звинуватив у нападі бойовиків екстремістського об'єднання "Талібан", утім таліби заперечують свою причетність до нього. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

У районі Кабула, де розташована школа, переважно мешкають шиїти. У цій частині міста і раніше на цивільні об'єкти вчиняли збройні напади, відповідальність за які у більшості випадків брало на себе суннітське терористичне угруповання "Ісламська держава".

Суннізм і шиїзм як дві течії ісламу інструменталізують релігійний розкол серед мусульман, що триває уже майже 1300 років.

США та НАТО виводять війська з Афганістану

Напад було скоєно в умовах, коли поліція і військові в Кабулі приведені в стан підвищеної бойової готовності, після того як Вашингтон і НАТО у квітні підтвердили виведення свого контингенту з країни до 11 вересня. Наприкінці квітня виведення підрозділів розпочалося.

У заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту США наголошувалося, що будь-які напади талібів на іноземні війська в період їхнього виведення отримають рішучу відсіч.

Станом на лютий цього року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка" перебували близько 9600 військових НАТО та країн-партнерів. Німеччина має в Афганістані другий набільший контингент після американського - 1100 військових.