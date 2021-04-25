 Вибух біля школи в Кабулі: десятки загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

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Новини

Вибух біля школи в Кабулі: десятки загиблих

Внаслідок вибуху біля будівлі школи для дівчат в столиці Афганістану загинули щонайменше 40 людей. Відповідальність за напад поки що на себе ніхто не взяв.

Десятки вбитих і поранених внаслідок вибуху біля школи в Кабулі

Десятки вбитих і поранених внаслідок вибуху біля школи в Кабулі

За попередніми даними, щонайменше 40 людей загинули внаслідок вибуху біля однієї зі шкіл для дівчат у Кабулі у суботу, 8 травня, повідомляє агентство Reuters. За даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, щонайменше 52 людини поранені. Як повідомляється, серед жертв багато школярок.

Уряд країни заявив про теракт. Вибух пролунав у населеному переважно шиїтами кварталі афганської столиці.

Відповідальність за теракт ніхто поки що на себе ніхто не взяв. Подробиці нападу з'ясовують. Точної інформації про те, що саме вибухнуло біля школи поки що немає. Місцеві ЗМІ поширювали повідомлення і про вибухівку в автомобілі, і про серію вибухів, і про ракетний напад. 

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Теракт на тлі початку виведення військ з Афганістану

Як повідомлялося, нещодавно почалося виведення міжнародних військ з Афганістану. У середині квітня президент США Джо Байден оголосив, що американські війська повернуться додому з Афганістану до 11 вересня. Згодом вивести війська з Афганістану вирішив також і Північноатлантичний альянс.

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