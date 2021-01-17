 Вибори на Київщині: до поліції надійшло 82 повідомлення про порушення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2021

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Вибори на Київщині: до поліції надійшло 82 повідомлення про порушення

Більшість порушень під час повторних виборів міського голови в Борисполі та Броварах була пов'язана з фотографуванням виборчих бюлетенів та розголошенням результатів волевиявлення.

Голосування на місцевих виборах в Україні у жовтні 2020 року

Голосування на місцевих виборах в Україні у жовтні 2020 року

Поліція Київської області задокументувала низку порушень виборчого законодавства під час проведення повторних виборів міського голови, які у неділю, 17 січня, відбулися в Борисполі і Броварах.

"Станом на 20-ту годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи", - йдеться у повідомленні поліції Київської області в соцмережі Facebook.

Частина порушень стосувалася неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів. Поліцейські склали щодо порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 - в Бориспільському за публічне розголошення виборцями результатів виборів.

Найвища явка - у Броварах

Станом на 20:00 явка виборців на повторних виборах міського голови в Борисполі становила 30 відсотків, в Броварах - 43 відсотки, в Новгороді-Сіверському Чернігівської області - 41 відсоток, повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

Вибори міського голови Броварів відбулися згідно з рішенням суду. 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварської територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.

Повторні вибори в Борисполі і Новгороді-Сіверському призначені через те, що переможці виборчих перегонів померли. Анатолій Федорчук, який був мером Борисполя з 2006 року, помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до офіційного оголошення результатів виборів. А мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко (обіймав цю посаду з 2015 року і лідирував за підсумками виборів у 2020 році) помер 29 жовтня в результаті двосторонньої пневмонії, викликаної коронавірусом.

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