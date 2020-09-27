У трьох містах України повторно обирають мерів

Жителі українських міст Бровари, Бориспіль і Новгород-Сіверський у неділю, 17 січня, беруть участь у повторних виборах мерів. Виборчі дільниці відкриті з 8.00 до 20.00 за київським часом.

Вибори міського голови Броварів відбудуться згідно з рішенням суду. 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварської територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.

Спочатку ж у Броварах планувалося повторне голосування, оскільки жоден кандидат на пост мера не набрав більше 50 відсотків голосів на виборах 25 жовтня 2020 року.

Згідно з даними сайту Центральної виборчої комісії, тоді чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 13798 виборців (44,07 відсотка). Друге місце посів висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37 відсотка).

Читайте також: У Борисполі будуть перевибори: мер міста помер від COVID-19

Повторні вибори в Борисполі і Новгород-Сіверському призначені через те, що переможці виборчих перегонів померли. Анатолій Федорчук, який був мером Борисполя з 2006 року, помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до офіційного оголошення результатів виборів. А мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко (обіймав цю посаду з 2015 року і лідирував за підсумками виборів у 2020 році) помер 29 жовтня в результаті двосторонньої пневмонії, викликаної COVID-19.