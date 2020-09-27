У трьох містах України повторно обирають мерів

Повторні вибори мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському призначені через смерть переможців, а в Броварах - згідно з рішенням суду.
Процес голосування на місцевих виборах на одній з дільниць у Києві (архівне фото)
Жителі українських міст Бровари, Бориспіль і Новгород-Сіверський у неділю, 17 січня, беруть участь у повторних виборах мерів. Виборчі дільниці відкриті з 8.00 до 20.00 за київським часом.
Вибори міського голови Броварів відбудуться згідно з рішенням суду. 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварської територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.
Спочатку ж у Броварах планувалося повторне голосування, оскільки жоден кандидат на пост мера не набрав більше 50 відсотків голосів на виборах 25 жовтня 2020 року.
Згідно з даними сайту Центральної виборчої комісії, тоді чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 13798 виборців (44,07 відсотка). Друге місце посів висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37 відсотка).
Повторні вибори в Борисполі і Новгород-Сіверському призначені через те, що переможці виборчих перегонів померли. Анатолій Федорчук, який був мером Борисполя з 2006 року, помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до офіційного оголошення результатів виборів. А мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко (обіймав цю посаду з 2015 року і лідирував за підсумками виборів у 2020 році) помер 29 жовтня в результаті двосторонньої пневмонії, викликаної COVID-19.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
За новим виборчим законодавством
В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Багато бюлетенів
У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Голосування проходить спокійно
День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
В умовах пандемії COVID-19
Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Дехто гшолосує вдома
Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
З температурою - в окрему кабіну
На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"5 питань від президента"
13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
І про канабіс і Будапештський меморандум
Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"Все законно"
Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".
Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя
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