Втрати РФ у війні проти України становлять понад 75 тисяч військових - CNN

Понад 75 000 військових з російської сторони були убиті або поранені у війні, розв'язаній РФ проти України. Про це у четвер, 28 липня, повідомляє CNN з посиланням на депутатку від Демократичної партії, членкиню комітету Палати представників у справах збройних сил Еліссу Слоткін, яка була присутня на брифінгу в адміністрації президента США.

Раніше в ЦРУ заявили, що з російської сторони загинуло 15 тисяч людей, близько 45 тисяч зазнали поранень.

За даними Генштабу Збройних сил України, Росія втратила понад 40 тисяч військових. Офіційної інформації від влади Росії про кількість загиблих та поранених немає.

Втрати ЗСУ

Водночас, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, останнім часом з боку української сторони втрати зменшилися. Якщо на піку боїв у травні-червні на фронті щодня гинули до 200 військових збройних сил України, зараз Україна втрачає до 30 солдатів на день.

За словами Зеленського, зниженню кількості загиблих українських військових сприяли західні поставки зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню.