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Вступна кампанія - кампанія зі вступу до ВНЗ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вступна кампанія".
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Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
В Україні створять новий виш - "Президентський університет". Його завдання - підготовка лідерів для стратегічних галузей розвитку держави. Якими будуть умови навчання та чи взагалі потрібен новий ВНЗ, з'ясовувала DW.
Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?
Вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованого Криму зможуть вступати без ЗНО до українських вишів, де працюватимуть центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".