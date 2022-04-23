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Вступна кампанія

Вступна кампанія - кампанія зі вступу до ВНЗ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вступна кампанія".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів 23.04.2022

Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія

Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія 26.07.2021

Майже 200 тисяч українських випускників подали понад мільйон заяв до вишів. Найбільше абітурієнтів цікавлять такі спеціальності - філологія, право та комп'ютерні науки.
Офіс генпрокурора розслідує обмеження виїзду дітей з ОРДЛО

Офіс генпрокурора розслідує обмеження виїзду дітей з ОРДЛО 14.06.2021

Окупаційна влада обмежує виїзд дітей на підконтрольну Києві територію для вступу в українські виші. Міносвіти просить Держприкордонслужбу не карати громадян, які приїжджають з порушенням правил в'їзду.

Університет Зеленського: підготовка людей майбутнього чи гроші на вітер?

Університет Зеленського: підготовка "людей майбутнього" чи гроші на вітер? 02.06.2021

В Україні створять новий виш - "Президентський університет". Його завдання - підготовка лідерів для стратегічних галузей розвитку держави. Якими будуть умови навчання та чи взагалі потрібен новий ВНЗ, з'ясовувала DW.
Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (відео)

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (відео) 05.08.2020

Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (05.08.2020) 05.08.2020

Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?

ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів

ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів 24.07.2020

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 8,3 відсотка абітурієнтів, а з історії України 13,2 відсотка, повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Як жителі з окупованого Донбасу й Криму вступають в українські виші

Як жителі з окупованого Донбасу й Криму вступають в українські виші 22.07.2020

Випускникам з окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму дали можливість вступати за спрощеною процедурою в усі українські виші. DW про особливості цьогорічної вступної кампанії.
Спрощення ЗНО для медиків знизить рівень української медицини

Спрощення ЗНО для медиків знизить рівень української медицини 21.07.2020

Про ініціативу керівника МОЗ знизити прохідний бал ЗНО для вступу у медичні виші DW поговорила з науковцем, викладачем Національної медакадемії післядипломної освіти Федором Лапієм. 
Рада ухвалила закон про вступ до українських вишів дітей із Криму та ОРДЛО

Рада ухвалила закон про вступ до українських вишів дітей із Криму та ОРДЛО 03.07.2020

Випускники з тимчасово окупованих територій не повинні проходити зовнішнє незалежне оцінювання та зможуть навчатись в українських вишах безкоштовно.
Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться з 1 серпня

Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться з 1 серпня 25.06.2020

Електронні заяви на вступ до вишів можна буде подавати до 22 серпня.
Жителі Криму та Донбасу можуть вступати до вишів без ЗНО через спеціальні центри

Жителі Криму та Донбасу можуть вступати до вишів без ЗНО через спеціальні центри 02.06.2020

Вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованого Криму зможуть вступати без ЗНО до українських вишів, де працюватимуть центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".
Вступну кампанію в Україні перенесли на серпень

Вступну кампанію в Україні перенесли на серпень 08.05.2020

Для випускників, що вступатимуть до вишів за результатами ЗНО, прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня, а для тих, хто складатиме вступні іспити - до 16 серпня.
Результати ЗНО-2018: чому рівень знань незадовільний? (відео)

Результати ЗНО-2018: чому рівень знань незадовільний? (відео) 23.08.2018

Катастрофа української освіти та ганьба - так експерти прокоментували результати ЗНО випускників українських шкіл. У чому причина таких прогалин у знаннях підлітків?

Катастрофічні результати ЗНО: хто винен? (23.08.2018) 23.08.2018

Катастрофа української освіти та ганьба - так експерти назвали результати ЗНО випускників українських шкіл. У чому причина таких прогалин у знаннях підлітків?
Вступ 2018: чому IT програє гуманітаріям

Вступ 2018: чому IT програє "гуманітаріям" 09.08.2018

Український ринок праці дедалі більш спраглий до "технарів" та ІТ-фахівців. Утім, абітурієнти тягнуться до філології, права та менеджменту. Що робити з дисбалансом?
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