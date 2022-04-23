Вступна кампанія

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (відео)

Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?